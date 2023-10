Reporteros Sin Fronteras: Ataque que mató a videógrafo iba "dirigido" a periodistas de Líbano

En esta imagen difundida por Reuters se ve a Issam Abdallah, un videoperiodista de la agencia noticiosa, mientras se toma una selfie, el 11 de febrero de 2023, en Maras, Turquía. (Issam Abdallah/Reuters via AP, Archivo) AP (Issam Abdallah/AP)

BEIRUT (AP) — Reporteros Sin Fronteras aseguró que los ataques de hace unos días en contra de un grupo de periodistas en el sur de Líbano que causaron la muerte de un videógrafo fueron deliberados y no accidentales, y que los reporteros estaban identificados claramente como miembros de la prensa.

El grupo defensor de la libertad de prensa, conocido por sus siglas RSF, publicó el domingo sus conclusiones preliminares sobre la investigación en curso — basándose en evidencia de video y en testimonios — en torno a los dos ataques en los que murió el videógrafo de Reuters Issam Abdallah y causó heridas a otros seis periodistas de Reuters, AFP y Al Jazeera mientras cubrían los enfrentamientos en la frontera sur de Líbano el pasado 13 de octubre.

El primer ataque mató a Abdallah y el segundo impactó un vehículo perteneciente al equipo de Al Jazeera, causando heridas a los reporteros que se encontraban cerca del auto. Ambos ataques llegaron desde la frontera israelí, indica el reporte, aunque no menciona directamente a Israel como responsable.

“Lo que podemos demostrar con hechos, con evidencia hasta el momento, es que el lugar en el que se encontraban los periodistas fue un blanco explícito... y claramente se les podía identificar como periodistas”, dijo el director de la oficina de RSF para Oriente Medio, Jonathan Dagher, en declaraciones a The Associated Press. “Se demuestra que la muerte de Issam Abdallah no fue un accidente”.

Dagher señaló que en este momento no hay evidencia suficiente para decir que se atacó en específico al grupo por ser miembros de la prensa.

Sin embargo, el reporte destaca que los periodistas portaban cascos y chalecos con la palabra “prensa”, y que el vehículo también llevaba rotulada la palabra "prensa", y señala que los reporteros sobrevivientes declararon que estuvieron de pie a plena vista por más de una hora y que un helicóptero Apache israelí pasó volando encima de ellos poco antes de los ataques.

Carmen Joukhadar, una corresponsal de Al Jazeera que sufrió heridas de metralla en brazos y piernas ese día, dijo a periodistas de AP que se encontraban a unos 3 kilómetros (2 millas) de los enfrentamientos.

Las fuerzas israelíes y grupos armados en Líbano han protagonizado enfrentamientos regulares desde la incursión del grupo palestino Hamás al sur de Israel del pasado 7 de octubre, la cual desató una guerra en la asediada Franja de Gaza.

“Todo estaba pasando en la otra colina, no había nada cerca de nosotros”, comentó Joukhadar. “Si hubiera habido disparos en nuestra dirección, nos habríamos ido de ahí de inmediato”.

El ejército libanés acusó a Israel de atacar al grupo de periodistas.

Las autoridades israelíes han dicho que no atacan deliberadamente a periodistas.

La portavoz de Reuters Heather Carpenter dijo que la agencia noticiosa analiza el reporte de RSF e hizo un llamado para que “las autoridades israelíes lleven a cabo una investigación pronta, exhaustiva y transparente de lo sucedido”.

El ejército israelí ha dicho que están revisando el incidente. Cuando se le pidió comentar sobre el reporte de RSF, el ejército hizo referencia a su comunicado del 15 de octubre, en el que señalaron que las fuerzas israelíes respondieron con disparos de tanque y artillería luego de que Hezbollah lanzó un misil antitanques a través de la frontera esa tarde y a una “presunta infiltración terrorista hacia territorio de Israel”, y que posteriormente recibió un reporte de que periodistas habían resultado heridos.

___

Los periodistas de Associated Press Julia Frankel y Josef Federman contribuyeron a este despacho desde Jerusalén.