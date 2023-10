Ecuador: Fiscalía une caso de corrupción vinculado con cuñado de presidente con otro de narcotráfico

QUITO (AP) — La Fiscalía ecuatoriana decidió unir un caso de corrupción en empresas estatales en el que está involucrado un cuñado del presidente Guillermo Lasso con otro sobre los presuntos nexos de uno de los implicados con narcotraficantes albaneses.

En un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, la Fiscalía anunció la noche del lunes que tras hallar “hechos relevantes en el proceso de investigación y tras un proceso de análisis profundo” determinó la presunta existencia de un esquema de corrupción sistemática contra del Estado relacionado con un implicado con las mafias albanesas por lo que “se ha optado por acumular ambas causas en un solo caso”.

La decisión se produjo en el marco de la investigación del caso denominado “Encuentro”, que fue revelado a inicios de año por el medio digital La Posta que, a través de una serie de audios, reveló una presunta trama de corrupción en la que habría tenido participación Danilo Carrera, cuñado de Lasso, negociando nombramientos y contratos irregulares en empresas estatales.

The Associated Press buscó una reacción de la presidencia, pero no obtuvo una respuesta de inmediato.

Las revelaciones del medio digital también incluyeron a Rubén Cherres, cercano a Carrera, quien era investigado por su supuesto vínculo con grupos narcotraficantes albaneses que operan en Ecuador. Cherres fue asesinado a balazos a fines de marzo.

La semana pasada la Fiscalía había pedido a la Corte Nacional de Justicia que fijara una fecha para formular cargos por presunta delincuencia organizada a Carrera y a otras seis personas, entre ellos varios exfuncionarios, por la presunta red de corrupción en empresas estatales.

Carrera aseguró hace casi un mes que es víctima de una campaña difamatoria, que las acusaciones son injurias y argumentó que se ha relacionado su nombre con el caso para “perjudicar políticamente al gobierno... (por la) relación personal y familiar que me une al presidente”.

A mediados de enero el mandatario ecuatoriano, que dejará el poder en diciembre, dijo de Carrera era una persona "honorable, intachable”.