Santiago 2023: Malestar por butacas vacías. Se disipan dudas sobre Barranquilla

SANTIAGO (AP) — Los organizadores de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 expresaron el martes su malestar por las butacas vacías en los deportes de mayor convocatoria pese a la altísima demanda de entradas, al tiempo que calificaron como un éxito los niveles de audiencia en televisión y plataformas de streaming.

“Ha sido un tema concurrente lo de los asientos vacíos”, admitió Harold Mayne-Nicholls, director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023, ente a cargo de la organización de la justa deportiva, en una rueda de prensa.

Aclaró que no se debe a falta de interés de los chilenos.

“Ayer (por lunes) en el atletismo asistió 71% de la gente que compró entradas. No podemos vender de nuevo esa entrada y no podemos obligarlos a venir. Y en la final del tenis, 14% de los que compraron entradas no vino. Y ahí hicimos ingresar a los voluntarios, principalmente”, detalló el ejecutivo.

Mayne-Nicholls también apuntó contra “instituciones y empresas” que reciben entradas de cortesía y no las usan. Nos las identificó.

“Vienen 30% de las entradas entregadas a ellos. Es lamentable y nos sorprende porque no tenemos cómo acceder a más entradas”, remarcó el responsable de la organización. “Les hicimos llegar una carta a todas las empresas que les damos de cortesía para que nos avisen si no van a venir, cosa de que nosotros podamos sacar a la venta a última hora del día. Las entradas vuelan de nada”.

AUDIENCIAS

Neven Ilic, presidente de Panam Sports, valoró los niveles de audiencia que tiene la competencia en cadenas de televisión con derechos y en la propia plataforma de streaming de la entidad.

“Hubo 11 millones de views por Panam Channel. He visto cada uno de los canales de televisión que compró los derechos. Me pone muy contento con la aceptación del público”, indicó el dirigente deportivo. “Tuve reunión con los canales de televisión chilena y me dijeron que la cantidad de gente que está viendo los Juegos era abismal, hace muchos años no pasaba en Chile. Contento con el seguimiento que han tenido los Juegos”.

BARRANQUILLA

La calurosa ciudad de Colombia resultó la elegida para organizar los Juegos Panamericanos 2027. Pero incumplimientos en los desembolsos de dinero que exige Panam Sports generaron ciertas dudas respecto a la viabilidad del proyecto.

Este martes las dudas parecieron despejarse cuando los organizadores de Santiago 2023 adelantaron que la ceremonia de clausura incluirá un segmento de entre 10 y 15 minutos dedicado a la ciudad colombiana, que recibirá la bandera que la consagra como próxima anfitriona.

“Hay un espacio de tiempo para el país que va a seguir, en este caso Colombia y Barranquilla. Estamos en comunicación permanente con su equipo artístico. Van a presentar cuadros con su tradición artística”, adelantó Martín Erazo, director artístico de la ceremonia de clausura.

Además de este segmento, la fiesta de cierre que se llevará a cabo el domingo en el estadio Bicentenario de La Florida y no en el estadio Nacional como la apertura, contará con la presentación de artistas locales e internacionales, entre ellos la estrella estadounidense de música urbana Prince Royce.

¿POSTULACIÓN OLÍMPICA?

Más allá de algunas manchas como el error en la medición del recorrido de la marcha atlética y la filtración de agua por lluvia en el techo del estadio cubierto de Viña del Mar durante un partido de balonmano, los organizadores de Santiago 2023 reiteraron que la ciudad está en condiciones de postularse a los Juegos Olímpicos.

“Yo provengo de fútbol y hay un dicho: ‘cuando te la dejan dando vuelta en el área chica hay que meterla adentro’. El presidente del COI (Thomas Bach) nos dejó el balón dando vueltas en el área chica cuando dijo que Chile ‘está para cosas mayores’”, aseguró Mayne-Nicholls.

Pero enfatizó que se requieren dos condiciones:

“Un compromiso del Estado, no de un gobierno” y “el convencimiento e interés del Comité Olímpico de Chile para postular. Ellos son los que postulan. Si logramos unir todos esos esfuerzos, se puede postular, otra cosa es ganar. Nadie tiene derecho a quitarnos los sueños”, remarcó el responsable de Santiago 2023.