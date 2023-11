Fallas en Línea 1 del Metro son por asentamiento y maduración: Guillermo Calderón

El director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Guillermo Calderón Aguilera, aseguró que las fallas y retrasos reportados en la recién reinaugurada fase 1 de la remodelación de la Línea 1, corresponden a una etapa de “asentamiento” y “maduración”, y aseguró que el sistema irá mejorando paulatinamente.

Este 31 de octubre, en el marco del tercer día de operaciones del tramo remodelado que va de Pantitlán a Isabel la Católica, usuarios reportaron retrasos de casi una hora para en un recorrido de apenas tres estaciones, por lo que Calderón Aguilera reconoció que se presentó un problema con una maniobra que no se jecuto con la destreza adecuada.

“Se presentó por la mañana un problema, no problema, sino que es parte de lo que he señalado desde el día domingo, todo proyecto de esta envergadura y de esta magnitud con tantos sistemas nuevos, entra en una etapa de asentamiento, maduración. Entonces, todos estamos aprendiendo, estamos aprendiendo los conductores, los vigilantes, los usuarios, todo eso; entonces, tuvo que ver con alguna maniobra de paro no ejecutada todavía con la destreza correspondiente”.

— Guillermo Calderón Aguilera, director general del STC Metro.