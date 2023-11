Impunidad en casos de atropellamientos de ciclistas alcanza el 70% en CDMX

Cerca del 70% de los casos de atropellamientos de ciclistas en la Ciudad de México terminan en total impunidad y, cerca del 28% se solucionan con acuerdos reparatorios insuficientes para resarcir el daño a los deudos de las víctimas de homicidio culposo por incidentes viales, explicó a Publimetro el director jurídico de la asociación Compensa a Víctimas, Eduardo Gómez Chávez.

“Del 100% de los asuntos, cuando menos el 70% quedan impunes, es decir, ya no saben ni supieron quién fue el responsable, ni a quién van a procesar. Del 30% que queda, el 28% son asuntos en donde la gente –por no estar bien asesorada– termina los asuntos recibiendo cualquier cantidad de dinero en donde son abusivas las partes contrarias, las aseguradoras y los de transporte público con sus mutualistas por lo que acaban siendo víctimas de abusos legales“. — Eduardo Gómez Chávez.

Desde 2019, las muertes de ciclistas en hechos de tránsito se han incrementado más de 150%, según datos de los reportes trimestrales de la Secretaría de Movilidad (Semovi), que pasaron de 11 siniestros en 2019 a 28 en el último corte de 2022.

En lo que va de 2023 la Semovi reportó siete incidentes fatales para ciclistas entre enero y junio; no obstante, en lo que va de octubre al menos cuatro ciclistas y peatones han perdido la vida por atropellamiento.

Los juicios y procesos por este tipo de casos duran en promedio 9 meses; sin embargo, Gómez Chávez aclara que se pueden prolongar durante años y tener costos entre los 150 mil y 300 mil pesos en despachos privados.

En este sentido, el director jurídico de Compensa a Víctimas recomienda que para evitar abusos, los deudos se asesoren con abogados con cédula profesional y con comprobante de experiencia en juicios en el sistema acusatorio.

Corrupción e impunidad

Incidentes como el de Yessica Zúñiga, la joven de 27 años que fue arrollada por un tráiler en la alcaldía Miguel Hidalgo mientras se dirigía a su trabajo, reflejan el nivel de impunidad que se vive por la violencia vial en la CDMX, y según activistas y organizaciones esto se replica todos los días.

Solo en Compensa a Víctimas se atienden cerca de 20 casos mensuales de atropellamientos con desenlaces fatales y lesiones graves.

Sin embargo, la problemática es mucho mayor, al mes se promedian 44 hechos de tránsito mortales, y diariamente se registran – en promedio– 98 lesionados por hechos de tránsito, de los cuales al menos seis son ciclistas.

El pasado 18 de octubre, minutos antes de las 9:00 horas, Yessica pedaleaba su bicicleta en las laterales de Circuito Interior, entre las calles Xolotl y Nopaltzin, cuando un trailer conducido por Christian “N”, la rebasó y golpeó una de las llantas de la bicicleta de la mujer de 27 años, quien cayó y fue arrollada sin que el conductor se detuviera a auxiliarla.

Posteriormente Christian “N” fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a la altura de Plaza de las Estrellas; sin embargo, tras ser presentado ante el juez, fue puesto en libertad porque la Fiscalía General de Justicia (FGJ) no pudo sostener el caso.

Actualmente, la Policía de Investigación (PDI) ya busca de nuevo a Christian “N” con una nueva orden de aprehensión ante las demandas de justicia de sus amigos y familiares. Gómez Chávez indicó que en casos como estos influyen factores como la corrupción y la negligencia de las autoridades.

“Hay situaciones en las que hay total corrupción para que la misma autoridad deje salir a una persona por una imputación muy mal hecha. Otro tema es la negligencia e ignorancia, o el poco nivel del Ministerio Público que por su mala fundamentación y su falta de profesionalismo cuando llegan al juez de control, éste los tiene que dejar ir”, subrayó el abogado.

De acuerdo con la asociación civil las principales áreas de oportunidad son la prevención de accidentes mortales; así como la impartición de la justicia en los homicidios culposos por hechos de tránsito, donde sugieren que se garanticen las penas máximas establecidas en el Código Penal local (de ocho a 20 años de prisión) en lugar de endurecer las sanciones.

Por otra parte, Gómez Chávez enfatizó que se tiene que empezar un control y registro de ciclistas, así como se está haciendo en el caso de los motociclistas, pues reconoce que aunque el gusto por el uso de la bicicleta se incrementó en los últimos años, no hay censos confiables sobre esto, y recalcó que no puedes garantizar la cobertura de las necesidades y espacios ciclistas, si no se conocen la magnitud de la demanda.

“El número de bicicletas o de ciclistas que hay en los últimos años cada vez va creciendo más y no hay un control. ¿Para qué se quiere ese control? Para que se pueda continuar con una ingeniería vial que permita tener espacios a ciclistas, porque hoy todos repelan que no hay, o se inconforman, pero si tampoco sabemos cuántos ciclistas hay ¿cómo puedo saber qué prevenciones tomar en mis vialidades?”. — Eduardo Gómez Chávez.

¿Qué hacer en caso de atropellar a alguien?

De acuerdo con el Artículo 55 del Reglamento de Tránsito de la CDMX los conductores involucrados en un hecho de tránsito en el que se produzcan lesiones o se provoque la muerte de una persona deben (en caso de que estén en condiciones físicas y no requieran de atención médica inmediata):

Detenerse inmediatamente y permanecer en el lugar del incidente para prestar asistencia a los lesionados, procurando que se dé aviso a la autoridad competente y a los servicios de emergencia, para que tomen conocimiento de los hechos y actúen en consecuencia Colocar de inmediato las señales que se requieran (reflejantes y luces intermitentes), a efecto de que se disminuya la velocidad de otros vehículos y se desvíe la circulación con objeto de evitar otro posible hecho de tránsito. Mover o desplazar a las personas lesionadas del lugar en donde se encuentren, únicamente cuando no se disponga de atención médica inmediata, o cuando exista un peligro inminente que pueda agravar su estado de salud. Llamar a la aseguradora para hacer uso de su póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros vigente. En caso de fallecimiento, los cuerpos y vehículos no deberán ser removidos del lugar del incidente, hasta que la autoridad competente así lo indique, con objeto de determinar la posible responsabilidad de los participantes. Retirar los vehículos accidentados para despejar la vía, una vez que las autoridades competentes así lo determinen. En caso de lesiones o fallecimiento, el agente o Integrante de Seguridad Ciudadana remitirá a los conductores de vehículos involucrados ante el Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

A considerar