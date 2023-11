Sobrecargo de aerolínea mexicana graba por debajo de la falda a pasajera

Un sobrecargo de la aerolínea Aeroméxico fue captado mientras grababa bajo la falda de una pasajera sin que ella se diera cuenta mientras abordaba su vuelo desde la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con destino a Cancún.

El video, donde se observa al sobrecargo de Aeroméxico agachado junto a la puerta del avión grabando con su celular bajo la falda de la joven, fue compartió por la usuaria Xime G.I. (@xime_garmendia) en la red social X (antes Twitter), captado por la hermana de otra pasajera que viajaba en el vuelo AMX520/ AM520 el pasado 31 de octubre.

“No saben el coraje y la indignación q esto me da. Sucedió en #Aeroméxico, las mujeres debemos estar libres de ser acosadas sexualmente. Me comparten lo siguiente: Ximena buenos días! Me da mucha pena molestarte, quería enviarte esta información, acaba de pasar en este momento”, compartió Xime G.I.

Sobrecargo de Aeroméxico graba más de una vez a pasajera

De acuerdo con la usuaria de X, el acoso sexual contra la pasajera de Aeroméxico ocurrió en el vuelo AMX520/ AM520 a las 11:45 de la mañana del pasado martes, mientras los viajeros abordaban por la Puerta D, y no fue la única vez, ya que quien captó el video asegura que el sobrecargo grabó a la pasajera más de una vez.

“Vuelo 520 mex-cun 11:45 am Se abordó en puerta D El video me lo envió mi hermana, ella está tomando ese vuelo. Me dice que repitió varias veces la acción, solo que no pudo grabar antes. Me causa mucha tristeza e indignación @Aeromexico”, informó @xime_garmendia junto al video que evidencia al sobrecargo.

Aeroméxico lamenta conducta de sobrecargo

Tras lo ocurrido, Aeroméxico aseguró a través de un comunicado, que también fue compartido en redes sociales por @xime_garmendia, que de acuerdo con la política de cero tolerancia al incumplimiento del código de conducta de la aerolínea, no permitirá este tipo de acciones.

“Circula en redes sociales un video donde se muestra a un sobrecargo de la compañía incurriendo en una acción inapropiada. Al respecto, Aeroméxico informa que inició el procedimiento laboral correspondiente en apego a su política de cero tolerancia al incumplimiento del código de conducta de la aerolínea”, notifico.

Asimismo, la aerolínea mexicana mencionó que lamenta lo sucedido y reitera que en acuerdo con la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA), no se permitirá ninguna conducta inadecuada en sus operaciones.