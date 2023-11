Zaguera española se pierde partido por error de computadora

ZÚRICH (AP) — La zaguera española Irene Paredes se vio impedida de cumplir su aparición número 100 con la selección de su país el martes, por un error de computadora.

Montse Tomé, la seleccionadora española, dijo después de la paliza de 7-1 propinada a Suiza en la Liga Femenina de Naciones que el error informático impidió que Paredes fuera incorporada a la plantilla oficial para el partido.

“Hemos tenido algún problema informático, es lo que me han comentado cuando estábamos en el hotel y me he tenido que adaptar a la situación", comentó Tomé. "Hemos sacado el once que habéis visto y las jugadoras han competido a gran nivel y las que entraron después también”.

La prensa española informó que la federación del país no fue capaz de actualizar debidamente la plantilla para el partido en la aplicación oficial de la UEFA. En vez de ello, se guardó en el sistema el plantel del partido anterior, en el que Paredes no fue incluida por no estar en condiciones físicas adecuadas.

Amaiur Sarriegi, excluida del grupo por una lesión, terminó apareciendo en la plantilla oficial para el cotejo ante Suiza, pese a que no estaba disponible.

Sólo Alexia Putellas y Jenni Hermoso han llegado a la marca de los 100 encuentros con la selección femenina de España.

Putellas anotó dos veces por España en el encuentro del martes. España lidera su grupo de la Liga de Naciones con 12 puntos, cinco más que Suecia, después de cuatro encuentros.

Aitana Bonmatí, quien ganó el Balón de Oro el lunes, jugó de inicio por España ante las suizas.