Colombiano Tigreros gana plata en la lucha de Santiago 2023 tras salir de lesión

SANTIAGO (AP) — El poder competir en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 ya fue un logro para el colombiano Óscar Tigreros. La medalla que conquistó fue un logro adicional.

Tres meses después de desgarrarse un desgarro en el brazo derecho, Tigreros alcanzó el miércoles la final de los 57 kilogramos en lucha donde perdió ante el estadounidense Zane Richards.

“Me voy con buenas sensaciones porque vengo de un post operatorio durante tres meses en el que no pude entrenar, apenas regresé la semana pasada y todavía tengo que seguir con terapias de fortalecimiento”, dijo Tigreros a The Associated Press.

Fuera de unas cintas de color azul que son parte de su terapia, la lesión que sufrió Tigreros fue poco notoria en la jornada. Abrió su día con un triunfo 12-0 sobre el argentino Hernán Almendra, luego derrotó 14-12 al cubano Osmany Diversent y finalmente perdió contra Richards.

“El americano trabaja bien sus ángulos, especialmente el izquierdo, me confundió y literalmente sentí que me pasó un camión por encima”, dijo entre risas. “Pero estamos aquí también para aprender y fue una buena lección”.

Hace tres meses parecía complicado siquiera que Tigreros se presentara en los Panamericanos. Sufrió un desgarre en el bíceps del lado derecho que limitó totalmente sus entrenamientos que retomó recientemente, pero sin estar recuperado del todo.

“Se me rompió la cabeza larga del bícep y esa lesión te quita hasta el 30 por ciento de tu fuerza que es básico en este deporte. Luego de una recuperación de tres meses, ganar una plata es una honra que le agradezco a Dios”, añadió.

Tigreros dijo que ahora si misión es buscar el boleto para los Juegos Olímpicos de París 2024. Tendrá oportunidad en el clasificatorio de su país y, si no lo consigue, aún queda el Panamericano del deporte programado para realizarse en marzo en México.

“Esta es una hazaña para mí como deportista y como atleta, la verdad tenía miedo de volver a subir a un colchón luego de tanto tiempo”, agregó el colombiano, “Pero la resiliencia que tuve me saco adelante en el combate”.

Y ahora una medalla de plata le cuelga del cuello.