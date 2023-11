Cruz Azul vence 2-0 a Ciudad Juárez para alimentar deseos de clasificar a repechaje

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Ángel Sepúlveda sigue en estado de gracia en la zona de ataque celeste luego de marcar el miércoles uno de los tantos con los que Cruz Azul venció 2-0 a Ciudad Juárez, para alimentar sus esperanzas de clasificarse al repechaje previo a la Liguilla del Apertura mexicano.

Sepúlveda mandó a las redes un remate desde el corazón del área a un centro preciso de Uriel Antuna a los 14 minutos.

Antuna amplió a los 62, luego de hacer una gran jugada de pared con Rodrigo Huescas a su llegada al área y sentenciar con un disparo que entró muy pegado al poste por la parte superior.

“La Máquina” hiló su segunda victoria para alcanzar 17 puntos y ascender a la 13ra posición en la tabla cuando restan un par de jornadas.

Los celestes se encuentran a dos puntos de la zona del “play-in”, la nueva modalidad de repesca del fútbol mexicano para definir a los últimos dos clasificados a la Liguilla.

El conjunto de Ciudad Juárez hilvanó descalabros para quedarse en la 11ra posición con 18 unidades, también en la pelea por estar entre el 7mo y 10mo clasificados y disputar el “play-in”.

Sepúlveda ya cuenta con seis tantos desde que se unió con los celestes a partir de la séptima jornada. En la primera parte del campeonato marcó otras tres dianas cuando jugó para los Gallos.

En las más recientes cinco jornadas es que Sepúlveda se destapó como goleador cruzazulino, marcando en cuatro partidos, incluido un juego con un triplete.

Antuna llegó su su actuación a cinco tantos y cuatro asistencias, para ser una de las figuras del equipo celeste.

En otro resultado, Pachuca venció en casa 2-0 al Atlas, para seguir momentáneamente dentro de la zona del “play-in”.

Jesús Hernández hizo el primer tanto de los Tuzos a los 18 minutos y Érick Sánchez amplió a los 81 por el equipo que ahora marcha 10mo con 19 puntos.

Atlas hilvanó su sexta jornada sin victoria -cinco derrotas y un empate- para quedar en la 15ta posición con 16 unidades, en el primer partido de Omar Flores como técnico interino tras el despido de Benjamín Mora a inicio de semana.

La jornada continuaba más tarde con los duelos San Luis vs. América, Mazatlán vs. Santos y Tijuana vs. Tigres.