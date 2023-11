El sistema penitenciario de Ecuador denuncia presiones desde cárceles para forzar traslado de reos

QUITO (AP) — Sin más detalle que el de informar que hay nuevos incidentes en las cárceles, la autoridad penitenciaria de Ecuador anunció el miércoles que un grupo delincuencial está presionando para forzar el traslado de presos bajo amenazas de huelga de hambre y de retener a guardias carcelarios.

En un comunicado, el Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Privadas de la Libertad (SNAI) ecuatoriano, responsable del control de las prisiones, denunció “amenazas” en contra “de las autoridades y funcionarios de la institución, con el objetivo de presionar por un traslado masivo” de internos que forman parte del mismo grupo delictivo.

The Associated Press consultó al SNAI si había personal penitenciario retenido en las cárceles, qué tipo de incidentes estaban ocurriendo y en qué cárceles. Pero la autoridad responsable no ofreció más información.

El comunicado oficial indica que se solicitó el apoyo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para dar seguridad a los centros penitenciarios, así como a los internos y a los funcionarios.

Tampoco se identificó al grupo delincuencial responsable ni las prisiones en las que están los integrantes de ese grupo o a cuántos internos se refiere el traslado calificado de “masivo” por la autoridad.

Según el ente de control, ese cambio de prisiones “resulta antitécnico y representa una intimidación y chantaje al Estado ecuatoriano”, por lo que se presentó una denuncia ante la Fiscalía General ecuatoriana.

Reportes de medios locales señalan preliminarmente que los hechos se producen en las cárceles de Cuenca, Latacunga, en la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil —la más grande y peligrosa del país— y otras. Pero no ha sido confirmado por la autoridad.

Ecuador afronta la peor crisis de violencia en su historia, tanto en las calles como en las cárceles del país. Desde 2021, más de una decena de episodios sangrientos en esos centros penitenciarios han dejado más de 400 muertos, hechos que el gobierno del presidente Guillermo Lasso atribuye a disputas de poder y de territorio entre bandas para controlar el narcotráfico y microtráfico.

La masacre más sangrienta se produjo en septiembre de 2021, bajo el mandato de Lasso, en la Penitenciaría del Litoral, cuando 119 presos fueron asesinados.

A finales de agosto, el país andino vivió una serie de episodios violentos que sumió a la población en el temor tras una inédita serie de atentados con coches bomba y otros explosivos caseros en Quito y otras ciudades del país. Además, 57 policías y custodios penitenciarios fueron retenidos en unas seis cárceles del país.