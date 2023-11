Rafael Loret de Mola denuncia amenaza de muerte y robo en su domicilio.

Rafael Loret de Mola, padre del periodista Carlos Loret de Mola, denunció en redes sociales que fue amenazado de muerte después de que supuestamente un grupo criminal ingresara a su domicilio para además robarle sus pertenencias, entre ellas su celular y dos computadores donde tenía “datos importantes”.

El periodista compartió un video en su canal de YouTube donde denunció que fue asaltado y amenazado en su propio domicilio, donde se encontró con un cuchillo y unas tijeras clavadas sobre una hoja que tenía un corazón y las letras ‘AMLO’, señalando al presidente Andrés Manuel López Obrador, nota que consideró como una amenaza de muerte.

“Vean lo que me dejan un cuchillo y abajo los signos del señor mandante putrefacto, pero todo esto no es nada a lado de lo que me hicieron en mi recámara, está todo regado y esto es señal de que buscaban algo... ¿Es muy grave? Me parece que sí, me están amenazando de muerte”, mencionó en el video.

Loret de Mola subió el video titulado como “ME ASALTAN Y AMENAZAN” la noche del 1 de noviembre, en el que aseguró que después de dejar toda su casa en total caos, se llevaron su ropa, un celular, su computadora y la de uno de sus colabores, en donde tenían mucha información y datos muy importantes.