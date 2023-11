Elliott, Nelson, Crow y Chaka Khan listos para el Salón de la Fama del Rock & Roll

NUEVA YORK (AP) — Los fanáticos del hip hop, country, pop, funk, R&B y rock tienen motivos para celebrar a la generación 2023 que ingresa al Salón de la Fama del Rock & Roll.

Missy Elliott, Kate Bush, Willie Nelson, Sheryl Crow, Chaka Khan, el creador de “Soul Train” Don Cornelius y el fallecido George Michael serán incorporados al salón el viernes por la noche en Nueva York. La ceremonia se transmitirá en vivo por primera vez en Disney+.

También ingresarán The Spinners, Rage Against the Machine, DJ Kool Herc, Link Wray, Al Kooper y el socio compositor de Elton John, Bernie Taupin.

La ceremonia en Brooklyn contará con la participación de John, Brandi Carlile, Dave Matthews, H.E.R., Chris Stapleton, St. Vincent, New Edition, Stevie Nicks, Adam Levine, Carrie Underwood, Common, Ice-T, LL Cool J, Miguel, Queen Latifah y Sia. Incluso hay dinero para que John cante algunas de las canciones que escribió con Taupin.

Elliott se convierte en la primera artista femenina de hip hop que ingresa al salón, que la calificó como “una verdadera pionera en un género dominado por los hombres”. Taupin se incorpora al salón 29 años después que su compañero compositor.

La fuerte representación de mujeres en la ceremonia de este año se produce poco después de que el salón destituyera al cofundador de la revista Rolling Stone, Jann Wenner, de su junta directiva. Wenner, quien también cofundó el salón, dijo que los músicos negros y las músicas femeninas no estaban al nivel de los músicos blancos y masculinos que aparecen en su nuevo libro de entrevistas. Más tarde se disculpó.

Para ser elegibles para ingresar al salón, los músicos deben haber lanzado su primera grabación comercial al menos 25 años antes. Los nominados fueron votados por más de 1.000 artistas, historiadores y profesionales de la industria musical.

Bush fue nominada el año pasado, pero no pasó la selección final. Ingresó este año gracias a una nueva ola de popularidad después de que la serie “Stranger Things” incluyera en su banda sonora la canción “Running Up That Hill (A Deal with God)”. El salón la reconoció por “usar paisajes sonoros exuberantes, experimentación radical, temas literarios, sampleos y teatralidad para cautivar al público e inspirar a innumerables músicos”.

Bush llega a la ceremonia habiendo batido tres récords mundiales Guinness, incluido convertirse en la mujer de mayor edad en alcanzar el primer puesto en las listas de popularidad y la brecha más larga entre los números uno en la lista de sencillos del Reino Unido.

Michael, primero como miembro de Wham! y luego como solista, fue exaltado por “allanar el camino para una generación de artistas LGBTQIA+ orgullosos, desde Sam Smith hasta Lil Nas X y Troye Sivan” y Nelson, de 90 años, fue simplemente descrito como “una institución estadounidense”. ”

Crow fue reconocida por canciones clave de la década de 1990 como “All I Wanna Do” y “Every Day Is a Winding Road”, mientras que Rage Against the Machine “forjó una música de protesta directa para el mundo moderno”.

La sala destacó a DJ Kool Herc como “un padre fundador de la música hip hop” que “ayudó a crear el modelo del género. Y Chaka Khan fue descrita como “una de las voces más poderosas e influyentes de la música”, una “diva del hip hop-soul astuta pero sensual”, que abrió brecha para mujeres como Mary J. Blige, Erykah Badu y Janelle Monáe.

Los Spinners se convirtieron en una máquina de hacer éxitos con cuatro canciones número uno de R&B en menos de 18 meses, incluidos “I’ll Be Around” y “Could It Be I’m Falling in Love”. Se decía que el guitarrista de rock Wray estaba adelantado a su tiempo, influyendo en Jeff Beck, Jimmy Page, Eric Clapton, Jimi Hendrix y Bruce Springsteen.

Cornelius, quien murió en 2012, fue celebrado por crear una plataforma televisiva a nivel nacional para la música y la cultura afroestadounidense. “Se convirtió en un emprendedor visionario que abrió la puerta (y la mantuvo abierta) para que muchos otros lo siguieran”.

ABC transmitirá un especial con lo más destacado de la ceremonia el 1 de enero.

