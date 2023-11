Exlíder de pandilla se declara inocente de homicidio de Tupac Shakur cometido en 1996

LAS VEGAS (AP) — El exlíder de una pandilla callejera del sur de California se declaró inocente el jueves del asesinato del ícono del rap Tupac Shakur, ocurrido en Las Vegas en 1996, un cargo surgido por sus propias descripciones en los últimos años sobre la orquestación del tiroteo mortal desde un vehículo.

Duane Keith “Keffe D” Davis es la única persona aún viva que estaba en el vehículo desde el que se disparó y la única persona acusada de un delito por el caso. El jueves en el tribunal, Davis permaneció encadenado y saludó a su esposa, hijo e hija en la abarrotada sala.

“Inocente”, dijo Davis cuando la jueza de distrito del Tribunal del Condado de Clark, Tierra Jones, solicitó su declaración.

La jueza le dijo a Davis que los fiscales no buscan la pena de muerte en el caso, lo que podría enviar a Davis a prisión por el resto de su vida si es declarado culpable. Jones también nombró a los defensores públicos especiales del condado, Robert Arroyo y Charles Cano, para representar a Davis a expensas de los contribuyentes, después de que Davis perdiera su intento por contratar al abogado defensor privado Ross Goodman.

Goodman dijo hace dos semanas que los fiscales carecen de testigos y pruebas clave, incluida un arma o un vehículo, por el asesinato cometido hace 27 años. Fuera de la sala del tribunal el jueves, Goodman dijo que Davis todavía estaba intentando contratarlo. Los familiares de Davis se negaron a hacer comentarios.

El fiscal de distrito del condado de Clark, Steve Wolfson, dijo a periodistas que él y un panel de fiscales decidieron que el caso contra Davis “no era del tipo que debería proceder con la solicitud de la pena de muerte”. No especificó los motivos de esa decisión.

Wolfson también se negó a responder a las críticas de Goodman a las pruebas, diciendo que un jurado sopesará los resultados de la investigación policial.

En el tribunal, Davis vistió un uniforme carcelario azul oscuro y respondió varias preguntas, diciéndole la jueza que asistió “un año a la universidad”, que no estaba bajo la influencia de drogas, medicamentos o alcohol, y que entendía que estaba acusado de homicidio. La jueza fijó su próxima fecha de audiencia para el martes para programar el juicio.

Davis, de 60 años, es originario de Compton, California. Fue arrestado el 29 de septiembre afuera de una casa en los suburbios de Henderson, donde la policía de Las Vegas presentó una orden de allanamiento el 17 de julio, atrayendo renovada atención sobre uno de los misterios más perdurables del hip hop. Davis permanece encarcelado sin derecho a fianza, no testificó ante el jurado que lo acusó y desde la cárcel se negó a hablar con The Associated Press.

La acusación formal alega que Davis obtuvo y proporcionó un arma a alguien en el asiento trasero de un Cadillac antes del tiroteo entre autos que hirió mortalmente a Shakur y al magnate del rap Marion “Suge” Knight en una intersección cerca de la franja de Las Vegas. Shakur murió una semana después a los 25 años.

Knight, que ahora tiene 58 años, está en prisión en California, cumpliendo una sentencia de 28 años por la muerte de un empresario de Compton en 2015. No ha respondido a los mensajes de sus abogados en busca de comentarios sobre el arresto de Davis.

Los fiscales alegan que el asesinato de Shakur en Las Vegas se debió a la rivalidad entre miembros del grupo de pandillas Bloods de la costa este y miembros del grupo de pandillas Crips de la costa oeste, incluido Davis, por el dominio en un género musical denominado “gangsta rap” (rap de gánsteres).

Al jurado acusador se le dijo que el tiroteo del 7 de septiembre de 1996 en Las Vegas fue una represalia por una pelea ocurrida horas antes en un casino de Las Vegas que involucró a Shakur y al sobrino de Davis, Orlando “Baby Lane” Anderson.

Los fiscales dijeron al jurado acusador que Davis se implicó en el asesinato por múltiples entrevistas y en un libro de memorias revelador de 2019 que describía su vida al mando de los Crips en Compton. Davis ha dicho que obtuvo una pistola calibre .40 y se la entregó a Anderson, un miembro de la pandilla de Davis, en el asiento trasero de un Cadillac, aunque no identificó a Anderson como el tirador.

Anderson, que entonces tenía 22 años, negó su participación en el asesinato de Shakur y murió dos años después en un tiroteo en su ciudad natal de Compton. El otro pasajero del asiento trasero y el conductor del Cadillac también están muertos.

En su libro, Davis escribió que le dijo a las autoridades en 2010 lo que sabía sobre los asesinatos de Shakur y de Notorious B.I.G, famoso rapero y miembro de una pandilla rival, cuyo nombre legal era Christopher Wallace, para protegerse a sí mismo y a 48 de sus asociados de la pandilla Southside Compton Crips de posibles juicios y sentencias a cadena perpetua en prisión.

Wallace, también conocido como Biggie Smalls, fue asesinado a tiros en Los Ángeles en marzo de 1997, seis meses después de la muerte de Shakur.

Shakur es considerado en gran medida uno de los raperos más influyentes y versátiles de todos los tiempos. Tuvo cinco álbumes número uno, fue nominado a seis premios Grammy, fue incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2017 y recibió una estrella póstuma este año en el Paseo de la Fama de Hollywood.

____

La periodista de The Associated Press Rio Yamat en Las Vegas contribuyó a este despacho.