Gustavo Alfaro dirigirá a Costa Rica en busca de pase a Copa América y Mundial 2026

SAN JOSÉ (AP) — El técnico argentino Gustavo Alfaro será el nuevo técnico de la selección de Costa Rica tras haber dirigido a Ecuador en la última Copa Mundial de Qatar 2022.

La Federación Costarricense de Fútbol hizo el anunció la noche del jueves en un comunicado. Alfaro asume las riendas en momentos en que los ticos buscarán la clasificación a la próxima Copa América, midiéndose contra Panamá el 16 y 20 de noviembre por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF.

Alfaro condujo a Ecuador al último Mundial con un tercer puesto en las eliminatorias de Sudámerica. La Tri no superó la fase de grupos en Qatar. Tras el torneo, no continuó como seleccionador debido a problemas con directivos de la federación ecuatoriana.

El argentino de 61 años reemplaza al técnico colombiano Luis Fernando Suárez, quien fue cesado en julio pasado tras los malos resultados en la Liga de Naciones y la Copa Oro de la CONCACAF.

“Llegar a la selección de Costa Rica me honra, me estimula, me compromete y me dignifica", dijo Alfaro, citado en un comunicado de la federación tica. "Fue casi un año de espera, después de la experiencia con Ecuador en el Mundial, pero era lo que deseábamos junto al cuerpo técnico: tener el privilegio y la responsabilidad de conducir los destinos futbolísticos de este país”.

Durante estos meses sin técnico permanente, el director de selecciones nacionales, el también argentino Claudio Vivas, estuvo al frente de forma temporal.

“La llegada de un entrenador con la calidad profesional y humana de don Gustavo nos ilusiona mucho en medio de los procesos de cambio en que nos encontramos”, dijo el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, quien recién asumió ese cargo en agosto.

Junto a Alfaro llegarán a Costa Rica sus asistentes Carlos Alcides González, Alejandro Manograsso, Claudio Cristofanelli, el preparador físico Sergio Omar Chiarelli y el entrenador de porteros Pedro Ignacio Arbelaiz.

Además del reto inmediato de clasificar a la Copa América, Alfaro guiará a Costa Rica en las eliminatoria para el Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En su carrera como técnico, Alfaro también ha dirigido a múltiples clubes, incluyendo Boca Juniors, Rosario Central, San Lorenzo y Arsenal en su país.