Paulino completa doblete dorado para Dominicana al ganar los 200 en los Panamericanos

SANTIAGO (AP) — Marileidy Paulino fue enfática al decir que no se sentía presionada por ser considerada la mejor atleta en competencia en los Juegos Panamericanos, ni por ser la carta de victoria de la República Dominicana.

No ha decepcionado.

La campeona mundial completó el jueves su doblete dorado en los Santiago 2023 al coronarse con facilidad pasmosa en los 200 metros femeninos.

Corriendo bajo una inusual temperatura fría para la primavera de Santiago, Paulino cronometró 22.74 segundos en la pista del Estadio Nacional. Superó por 59 centésimas a la cubana Yunisleidy García, quien el martes se proclamó campeona de los 100 en la cita continental. La brasileña Ana de Jesús (23.52) entró tercera.

“Yo soy de las atletas que en los campeonatos no tengo presión”, dijo Paulino a The Associated Press. “Yo compito contra el tiempo, es contra el reloj la lucha porque yo ya tengo la preparación física y no me puedo presionar cuando sé que tengo un trabajo hecho”.

Campeona de los 400 en el reciente Mundial de atletismo en Budapest, Paulino decidió competir en una distancia más corta en Santiago 2003 en lugar de su carrera predilecta. Su plan fue usar los 200 para perfeccionar su salida en los 400 con miras a los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Hasta ahora creo que el plan va bien, los tiempos que he hecho han sido extraordinarios, eso me da un parámetro para lo que viene”, añadió. “Como van las cosas hasta ahora me siento bien fisicamente y mentalmente, estoy preparada y quiero el oro, pero Dios es el que sabe, si Dios me da esa medalla de oro, amén”.

En unos Juegos Panamericanos que se disputan en una fecha en la que la élite del atletismo se toma descanso tras el final de la temporada, Paulino exhibió su demoledora zancada para darle a la República Dominicana un par de títulos: arrancó el programa con una victoria en el relevo mixto 4x400.

Paulino todavía podría sumar una medalla dorada más antes de irse de Chile, ya que contempla participar en el relevo femenino 4x400.

“Nos falta otro relevo con unas chicas que son muy trabajadoras”, dijo Paulino. “Yo lo hago por ellas para que puedan sumar un triunfo más en su vida”.

VENEZUELA REINA EN LOS 5.000

Con un dominante cierre, la venezolana Joselyn Brea ganó el oro en los 5.000 metros femeninos.

Brea, de 29 años, terminó con un tiempo de 16:04.12 para imponerse sobre la estadounidense Taylor Werner, quien cerró con 16:08.48 para llevarse la plata. El bronce fue para la canadiense Julie-ann Staheli con un registro de 16:06.75.

“He trabajado mucho. Sabía que iba a ser un cierre táctico y confiaba en mi sprint, ya lo he hecho en otras competencias”, dijo la venezolana.

Brea conquistó su primera medalla en una justa continental. Se despegó al inicio de la última vuelta y cruzó la meta con una ventaja de casi 100 metros sobre Werner.

Otra venezolana, Robeilys Peinado, fue rebasada en la agonía de la final del salto con pértiga al conformarse con una plata. La estadounidense Bridget Williams superó los 4,60 metros en su penúltimo intento para quedar por delante Peinado (4,55) y la cubana Aislin Quiala (4,40).

CUBA VUELA

Con un gran cierre de Yunisleidy García, Cuba se adueñó de la medalla de oro en el relevo 4x100 superando a las anfitrionas chilenas.

Las cubanas terminaron con un tiempo de 43.72 para superar a las chilenas que se quedaron con la plata con su 44.19. El bronce le correspondió a las dominicana — con Paulino en el equipo — con 44.32.

García tomó el bastón con las chilenas muy de cerca, pero aceleró y logró cruzar la meta un par de metros por delante. Fue la tercera medalla en los Panamericanos para García.

“No soñé una actuación así, yo pensaba solo en ganar una medalla de oro en el relevo, pero no en las pruebas individuales”, reconoció García.

OTRAS FINALES

El adolescente brasileño Renan Correa se proclamó campeón en los 200 masculinos. Correa, de 19 años, registró 20.37 para derrotar al dominicano José Alnardo González (20.56), el ganador de los 100. Nadale Juntin (20.79) de San Cristóbal y Nieves obtuvo el bronce.

Canadá completó el doblete en los 1.500 masculinos. Charles Philibert-Thiboutot se coronó tras superar a su compatriota Robert Heppenstall.

En el impulso de la bala femenino, la canadiense y vigente subcampeona mundial Sarah Mitton consiguió el oro con una marca de 19,19 metros. La dominicana Rosa Angélica Ramírez (17,99) se quedó con la plata.

En el heptatlón la medalla dorada fue para la estadounidense Jordan Gray, quien totalizó 866 puntos para imponerse sobre la puertorriqueña Alysbeth Felix, quien terminó con 849. El bronce fue para la mexicana Lilián Borja con 844.

En el relevo masculino 4x100, Brasil se impuso con registro 38.68, escoltado por Cuba (39.26) y Argentina (39.48).