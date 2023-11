Argentina vibra con Casetta y las Leonas. México es histórico con su cosecha panamericana

SANTIAGO (AP) — Argentina vibró en la penúltima jornada de los Juegos Panamericanos con una fondista que recién hace cinco meses dio a luz y con las consagraciones en tres deportes colectivos, incluyendo a las indomables Leonas del hockey.

México rebasó sus expectativas más optimistas — una cosecha récord de 48 preseas doradas — y peleará hasta lo último para adueñarse del tercer puesto del medallero general.

Y en un sábado con 71 finales, los breakdancers con los apodos "Sunny” y “B-Boy Phil Wizard” hicieron historia para un deporte que debutó en el programa de los Juegos en un intento por cautivar al público más joven.

Los Panamericanos de Santiago están a punto de acabar, con otra gran exhibición de Estados Unidos, la súper potencia del deporte continental, seguido por Brasil.

Pero el rendimiento de México ha sido notable. Con una delegación de 640 deportistas, sus dirigentes ambicionaban como máximo redondear una cosecha de 33 oros. No se esperaba que acabasen haciendo añicos el récord histórico — las 42 doradas obtenidas como anfitriones en Guadalajara 2011. Con una sucesión de victorias en canotaje, pelota vasca y tiro con arco, los mexicanos alcanzaron las 48.

“Estoy eufórica, porque haya terminado todo bien", dijo Marifer Noriega, cuya consagración en paleta de goma fue una de las seis de México el sábado. "Logramos lo que vinimos a buscar”.

Todo quedó definido en lo más alto de la tabla de medallas de Santiago 2023 cuando aún faltan 24 finales por disputar.

Por 17ma vez en 19 ediciones y pese a que trajo a una delegación de discreto perfil, Estados Unidos reinará en los Panamericanos. Acumula 116 oros y un gran total de 272 preseas. Ha sacado una diferencia de 52 doradas sobre Brasil, que se irá sonriente de la capital de Chile por un histórico segundo lugar.

Entre las ganadoras del sábado estuvo Grace Choi o “Sunny”, quien tuvo el honor de colgarse el primer oro del breaking, la competencia de baile urbano.

“Es parte de la cultura”, dijo Choi, de 34 años y procedente de Cookeville, Tennesse, al explicar la importancia de tener un buen apodo, que significa “soleada”. “Tiene que ver con mi personalidad, la gente me dice que soy chistosa”.

México y Canadá dirimirán este domingo quién se adueñará del tercer puesto. A toda costa, los mexicanos tendrán que mantener la exigua distancia de dos oros sobre los canadienses, ya que estos últimos registran más platas (52-33) y bronces (62-50).

Más abajo, el buen rendimiento de Cuba en el atletismo y lucha permitió a la isla despegarse de Colombia en el quinto puesto. Los caribeños suman 30 doradas y los colombianos tienen 24.

Colombia confía acercarse el domingo con sus patinadores de velocidad. Potencia del deporte, los colombianos tuvieron a tres campeones en el primer día del programa: Geiny Pájaro, Gabriela Rueda y Juan Jacobo Mantilla.

ARGENTINA SUBE

El cierre del atletismo deparó una emotiva victoria de Belén Casetta en los 3.000 metros con obstáculos. Resulta que la argentina de 29 años dio a luz a una niña, Lina, hace cinco meses y medio. Decidió competir en Santiago con apenas cuatro meses de entrenamiento.

“Tengo que darle gracias a toda la familia que me ayudó con ella (su hija), yo sola no habría podido”, dijo Casetta tras ganar con un récord panamericano. “La familia es un pilar, así que esta medalla no es sólo mía, sino de todas las personas que tengo detrás”.

Argentina también festejó oros en tres disciplinas colectivas para instalarse en el séptimo puesto general con una cosecha de 14 preseas doradas, dos más que la anfitriona Chile.

Las Leonas vencieron 2-1 en una reñida final para ganar su octavo oro panamericano. Los otros títulos cayeron por cuenta de sus hombres en el baloncesto — vencieron 79-65 a Venezuela en la final — y en balonmano — le ganaron 32-25 a Brasil por el cetro. Eso sí, el equipo de voleibol masculino fue barrido en tres sets por Brasil.

ANFITRIONES FELICES

Chile llegó a 12 oros. Valentina Toro ganó la final de -55 kg en karate y Rodrigo Rojas la de +84 kg, mientras que el campeón mundial Emanuelle Silva se impuso en la prueba de 200 metros contrarreloj del patinaje de velocidad.

Pero los anfitriones no pudieron conseguir el título que más ansiaban al sucumbir por penales (4-2) ante Brasil en la final de fútbol disputada en Viña del Mar, luego de un empate (1-1) en el tiempo reglamentario y prórroga.