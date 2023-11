Lía Limón presenta licencia para buscar la jefatura de Gobierno pese a negativa del Congreso

La titular de la alcaldía Álvaro Obregón presentará una licencia para ausentarse 15 días de sus funciones como alcaldesa para buscar la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México de la mano del Frente Amplio por México (FAM), a pesar de que el pasado 31 de octubre el Congreso local le negó una licencia por 30 días, misma que pretendía comenzar a partir de este 5 de noviembre.

“Estoy lista, no me van a detener, porque los chilangos merecemos más”, aseveró Limón García en sus redes sociales, donde compartió un video en el que explica que la licencia que presentó no requiere la aprobación de los legisladores del Congreso de la CDMX, y calificó como “gandalla”, a la negativa de los diputados locales de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que votaron en contra de su licencia.

“He tomado la decisión de presentar una licencia por 15 días –que no es necesario someter a votación del Congreso– para ausentarme de mis funciones como alcaldesa e iniciar la ruta hacia la jefatura de Gobierno de la Ciudad. Estoy lista, no me van a detener, chilangos. Voy a ser candidato y les vamos a ganar”, sostuvo la edil.

Con 38 votos en contra y 18 a favor, el pleno del Congreso de la CDMX negó la licencia a Limón el 31 de octubre, cuando se suscitaron desacuerdos en le recinto legislativo por las críticas de la bancadas opositoras a la ratificación de la actual titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local, Ernestina Godoy; y que, más tarde desenvocaron en la negativa a la solicitud de la edil del Partido Acción Nacional (PAN).

