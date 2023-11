Panameña Woodruff finalmente recibe medalla de oro 24 horas después de haberla ganado

SANTIAGO (AP) — Las últimas 24 horas serán inolvidables para la atleta panameña Gianna Úrsula Woodruff. Pasó de ganar una histórica medalla de oro en los Juegos Panamericanos, la perdió y finalmente la recuperó. Puro dramatismo.

Woodruff recibió el sábado el oro correspondiente a los 400 metros con vallas que conquistó sobre la pista del Estadio Nacional la víspera, pero que perdió minutos después por una penalización. Luego de una apelación que resultó efectiva, pudo colgársela durante la última jornada del atletismo.

“Fue una montaña rusa de emociones. Fue estar arriba y abajo, pero estaba calmada. Sabía que las cosas se arreglarían porque mi fe es muy fuerte”, dijo Woodruff a The Associated Press después de la ceremonia de premiación.

Woodruff, quien había terminado en el séptimo puesto en Lima 2019, narró que el viernes regresó a la Villa Panamericana, tomó un masaje y trató de dormir. Ya el sábado, se acercó con su equipo al estadio mientras se daba la decisión final.

“Literalmente me acabo de enterar (de la decisión) hace 20 minutos. No me dieron mucho tiempo, estuve esperando todo el día y ni siquiera quería comer, pero aquí estamos con el oro”, dijo sonriente. “Por momentos no siento que sea real”.

Woodruff nació en California, pero decidió correr por Panamá por su ascendencia materna. Aunque no nació en suelo panameño, está orgullosa de sus raíces. Se convirtió en la primer mujer de Panamá que sube a lo más alto del podio en unos Panamericanos.

“Ahora lo que quiero hacer es tomar unas vacaciones. Quiero regresar a Panamá para estar con la familia, lo que quiero es disfrutar”, agregó.

Fue apenas la quinta medalla de oro de Panama en 19 ediciones de Panamericanos y primera en atletismo desde que Irving Saladino se consagró en el salto largo de Río de Janeiro 2007. Al año siguiente, Saladino conquistó el oro en los Juegos Olímpicos de Beijing.

“Creo que soy la primera mujer atleta en ganar una medalla en unos Panamericanos, eso me tiene emocionada por ser un oro histórico”, señaló Woodruff, quien alcanzó la final de la prueba en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Ahora la meta es ir a los Juegos Olímpicos (París 2024) y tratar de ganar otra”, remarcó.