Se registra Andrea Chávez para contender por el Senado de la República

Arropada por personajes importantes en los ámbitos académico, empresarial, cultural y deportivo de Chihuahua, así como cientos de simpatizantes y militantes del partido Morena, esta tarde la diputada federal, Andrea Chávez Treviño, se registró como aspirante para representar a su estado natal en el Senado de la República.

La que hasta ahora es la diputada más joven en la historia de Chihuahua, aseguró que hoy buscará “seguir haciendo historia” de la mano del pueblo chihuahuense, para que llegue a la Cámara Alta “la senadora más joven en la historia del estado grande”.

Indicó que en su caso “no es llegar por llegar, es llegar por las que fueron pero sobre todo por las que serán”. Porque dijo, no quiere que una sola mujer tenga que sufrir la violencia de género de la que ella ha sido víctima. “En este país, si una hace política y es mujer, llega a los espacios de toma de decisiones y de representación popular, según los conservadores, gracias a que andamos con no sé quién, gracias a que nos tuvimos que meter con alguien” comentó la juarense.

“Y aquí les quiero decir una cosa: por sus hijas me juego la piel. No más violencia de género en contra de nosotras. Por mis hijas también” señaló Chávez que las mujeres también poseen experiencia, valores, fuerza, valentía, tienen proyectos y presentan resultados de cara al pueblo al que representan.

La diputada más joven en la historia de Chihuahua arropada por personajes importantes en los ámbitos académico, empresarial, cultural y deportivo de su estado natal. Foto: (Especial)

Aseguró que contiende al Senado de la República, en primer lugar, por las mujeres. Porque dijo, en su natal estado hay dignas representantes de los valores de izquierda y que cuentan con sobrada valentía, “que nunca utilizarían a protección civil para perseguir políticamente a un opositor”. Posteriormente enlistó los motivos por los cuales decidió registrarse al Senado de la República, ya que dijo, Chihuahua “está reprobada” en seguridad, educación, combate a la violencia de género y bienestar.

“Se necesita una voz opositora a la que no le tiemble la mano al momento de hacer una crítica, una denuncia o una posición en la máxima tribuna. Hace casi tres años les dije que no les iba a fallar y hoy, con la frente en alto, les puedo decir: no les falle. Por eso les vuelvo a pedir el apoyo ahora, en mi aspiración para ser la próxima senadora de la República por Chihuahua”.

Clausuran museo donde se registró la legisladora

Tan sólo a unas horas del registro de Andrea Chávez, se presentó un intento de censura por parte de trabajadores de Protección Civil del gobierno municipal de Chihuahua, quienes acudieron a clausurar el Museo Sebastián aludiendo que el recinto contaba con un reporte, desde octubre, por su instalación eléctrica.

El museo fue notificado hoy, y aunque la conferencia de prensa convocada se realizó, las instalaciones permanecieron clausuradas al término de esta.

En razón de estas medidas, establecidas de último momento por el área de protección civil municipal, cientos de simpatizantes se quedaron afuera esperando a la legisladora, quien al término de su anuncio a medios de comunicación, salió hacia la plaza pública más cercana y con megáfono en mano, dio un mensaje de agradecimiento por acompañarla.