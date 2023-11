Tigres se ve alcanzado en casa 2-2 por San Luis en el Apertura mexicano

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Dieter Villalpando logró un soberbio tanto con el que San Luis rescató el sábado un empate 2-2 de su visita al campo de Tigres en el torneo Apertura mexicano.

Villalpando pateó un lejano disparo desde fuera del área, que dio en el travesaño antes de meterse a las redes en el sexto minuto del descuento.

André-Pierre Gignac abrió el marcador con su novena diana del curso, después de elevarse en el corazón del área y rematar de cabeza un centro de Luis Quiñones a los 58 minutos.

Vitinho igualó por primera ocasión por los visitantes a los 86, después de recibir un pase retrasado dentro del área, que remató sin marca al fondo de la portería.

Tigres volvió a irse arriba cuando Nico Ibáñez aprovechó un rebote en el poste a un tiro-centro desde el sector derecho, que remató de derecha a las redes en el primero de los minutos de la compensación.

Poco después llegó la última diana del juego, con el disparo de Villalpando.

Tigres se quedó con 29 unidades como sublíder del campeonato, a la espera del resto de partidos de la 16ta jornada.

San Luis puso fin a una racha de dos derrotas para contar con 23 unidades en la 5ta posición.

Pocos minutos después de marcar su diana, Gignac se torció el pie izquierdo y pidió su salida. Ingresó Ibáñez para luego marcar su sexto tanto del campeonato.

El delantero francés marcha en la segunda posición en la tabla de goleadores, igualado con nueve tantos con Ángel Sepúlveda (Cruz Azul) y Carlos González (Tijuana); el líder es Harold Preciado (Santos) con 11.

Más tarde se realizaban tres duelos más de la 16ta jornada: América vs. Tijuana; Pachuca vs. Monterrey y Guadalajara vs. Cruz Azul.