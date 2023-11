Harfuch: A mí me tocó luchar contra la injusticia social desde la policía

Hablar de Omar García Harfuch, es hablar de uno de los colaboradores más sólidos de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México en el que fuera el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Ahora tras años de centrarse en su labor de policía y tras sufrir uno de los atentados más sonados en los últimos años en México, García Harfuch salta a la política con la mirada puesta en la Jefatura del Gobierno de la CDMX, pero antes, este viernes 10 de noviembre, se sabrá si será él o Clara Brugada el nuevo coordinador de la 4T en la capital del país. Para conocer un poco más de su propuesta hablamos con el “Batman” capitalino.

La entrevista completa se puede ver aquí:

Omar García Harfuch llega a Publimetro

¿Cuáles son tus fortalezas?

— Una de mis fortalezas es la experiencia que he adquirido trabajando durante cuatro años con la doctora Claudia Sheinbaum, quien, como dijo el presidente, es la mejor jefa de gobierno que ha habido y que seguramente será la próxima presidenta. En este tiempo, hemos trabajado todos los días en el tema de seguridad, y creo que la disciplina con la que nos hemos conducido es una de nuestras fortalezas.

Además, el conocimiento que he adquirido como secretario de Seguridad me ha permitido tener contacto con las personas de las 16 alcaldías y conocer la problemática en general. La seguridad es uno de los temas más delicados, y creo que mi experiencia como secretario de Seguridad me da una fortaleza en este ámbito. Entiendo que no todos los problemas de la ciudad son de seguridad, pero creo que es un tema prioritario, ya que la seguridad es la base para el desarrollo y el bienestar.

Hemos trabajado todos los días en el tema de seguridad, y creo que la disciplina con la que nos hemos conducido es una de nuestras fortalezas Foto: Diego Valdez | Publimetro

Cuenta con el apoyo de la mayoría de los consejales y del Verde, pero hay quien sigue cuestionando su candidatura.

— Entiendo que hay quienes cuestionan mi capacidad para ganar la contienda interna. Creo que estas críticas son infundadas, ya que he trabajado con las bases de Morena y con la gente en general para ganar su confianza.

Quizás porque cuestionan tu convicciones, ¿cuál es tu ideología?

—Mi eje ideológico principal es la lucha contra las injusticias sociales. He dedicado mi vida a servir a mi país y a los más necesitados. Siempre he luchado por la justicia social, incluso desde la trinchera de la policía, un trabajo que requiere resolver problemas y dar resultados. Hay gente que lucha contra de la injusticia social desde un aula o desde un consultorio médico. A mí me tocó hacerlo desde la policía y me siento sumamente orgulloso de haberlo hecho.

Es una oportunidad de que más gente nos conozca de que conozcan nuestra manera de pensar Foto: Diego Valdez | Publimetro

¿Tiene el reto de ganarte a aquellos que aún dudan no sobre tu liderazgo?

—Por supuesto es un reto y lo asumimos con mucho gusto. Es una oportunidad de que más gente nos conozca de que conozcan nuestra manera de pensar. Queremos garantizar la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, darle continuidad a los proyectos de la doctora Claudia y, por continuidad, lo repito mucho pero no me refiero a que todo siga igual porque la gente puede entender eso continuidad.

Por continuidad me refiero a consolidar proyectos que no te dan tiempo en una administración a ampliarlos y mejorarlos y redireccionar los proyectos que se tengan que reorientar.

Por ejemplo, en seguridad, la facultad de investigación que se le otorgó a la policía apenas entró en vigor en marzo del 2020 o sea, sus facultades importantes entraron hace relativamente poco tiempo. A eso me refiero con que debemos de dar de continuidad a los proyectos , consolidarlos, ampliarlos y mejorarlos .

Y en estos días hemos visto que la guerra sucia a salido a relucir hasta con Inteligencia Artificial.

—Yo no veo al jefe de gobierno, ni diciendo eso ni haciendo esto. Entiendo que cuando hay una contienda como ésta, pues personas externas aprovechen para buscar dividirnos, que no lo van a lograr. Este ejercicio que se está haciendo es el más democrático que haya hecho algún partido y nosotros no vamos a permitir la división.

¿Tiene algún plan B en el caso de del no conseguir la candidatura?

Lo primero sería apoyar a quien gane la encuesta y a la paridad de género así como las decisiones del partido.

A pesar de los cuestionamientos, en las encuestas aparece bien posicionado.

—Estoy muy contento en lo personal porque recientemente se publicó una nueva encuesta y es consistente con las otras, o sea, de 8 encuestas sumamente serias que se han publicado todas nos ponen arriba de 11 puntos todas, menos una.

Por continuidad me refiero a consolidar proyectos que no te dan tiempo en una administración a ampliarlos y mejorarlos Foto: Diego Valdez | Publimetro

¿Qué tiene más riesgos, ser jefe de gobierno o ser jefe de la policía en la Ciudad de México?

—La seguridad es una materia delicada y la policía siempre está expuesta a riesgos. Sin embargo, como jefe de gobierno, la responsabilidad es aún mayor, ya que se tiene que velar por todos los temas de la ciudad.

¿Va a conciertos, qué hace en su tiempo libre?

—Hago ejercicio, pero no salgo mucho, no voy a conciertos y con la agenda, primero como secretario y ahora en la campaña, casi no voy a restaurantes.

¿El corazón de Omar tiene dueña?

—Tengo muchos seres queridos, obviamente por lo mismo de mi trabajo, pues nunca casi no hablo de mis niñas, pero sí, pues tengo muchos seres queridos que me que me quieren muchísimo y que ocupan gran parte de mi corazón.