Identifican a niño de 11 años que murió en tiroteo en Cincinnati

COLUMBUS, Ohio, EE.UU. (AP) — Las autoridades identificaron el lunes como Dominic Davis al niño de 11 años que murió en un tiroteo durante fin de semana en Cincinnati.

La jefa policial Terri Theetge dijo a los reporteros el domingo que alguien realizó 22 disparos desde un sedán contra un grupo de niños justo antes de las 9:30 de la noche del viernes en el sector West End de la ciudad. Nadie ha sido arrestado hasta el momento.

En el incidente también resultaron heridos una mujer de 53 años, tres otros niños de 12, 13 y 15 y una niña de 15. Una de las víctimas estaba hospitalizada en condición estable.

En el lugar del incidente han sido colocados peluches, fotos y globos de colores. Se ha creado una página GoFundMe para recaudar fondos para pagar por los gastos fúnebres.

Theetge indicó que es muy pronto para saber si se trató de un ataque al azar o si era contra alguien específico, y se negó a comentar sobre otros aspectos de la investigación.

El suceso ocurrió en “un vecindario vibrante” al lado de un parque y cerca de una escuela primaria histórica, declaró el alcalde Aftab Pureval en conferencia de prensa.

El padre de Dominic Davis, Issac Davis, compareció en la conferencia de prensa el domingo junto con la madre y la abuela de Dominic, y llamó al responsable del tiroteo a entregarse.

“¿Cuándo acabará esto? ¿Irá a acabar todo esto?” preguntó Issac Davis. “¿Cuánta más gente tendrá que sepultar a sus hijos, a sus bebés, a sus seres queridos?”

Pureval calificó el suceso de “una tragedia horrible”.

“Nuestros amigos y vecinos están sintiendo un temor, un trauma, una rabia inimaginables”, expresó Pureval, prometiendo “dar todo lo que tenemos para conseguir justicia en este caso de violencia enfermiza y despiadada”.

Pureval dijo también que el vecindario West End está sufriendo “un trauma inimaginable” y que los vecinos tienen miedo de salir de sus casas.

“Los padres y de hecho los mismos niños con quienes hemos hablado nos dicen que tienen miedo y, francamente, no puedo culparlos”, indicó Pureval.

