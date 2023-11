¿Qué marchas y manifestaciones habrá hoy 6 de noviembre en la CDMX?

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) dio a conocer que para este lunes 6 de septiembre se esperan algunas movilizaciones y manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX), por lo que llamó a los habitantes de la capital a tomar sus precauciones.

Manifestaciones, marchas y movilizaciones de este lunes

Unión de Profesionistas en Pro del Bienestar Animal

En contra a la nueva ley de bienestar animal que afecta a mercados públicos especializados en mascotas y en defensa de su trabajo y fuente de ingreso.

Lugar: Del Mercado Robles Domínguez No. 366 (Av. Ing. Alfredo Robles Domínguez s/n., Col. Guadalupe Insurgentes, Alc. Gustavo A. Madero) al Edificio de Gobierno.

Hora: 08:00.

Caravana “Unidos por la Reconstrucción”

Solicitan apoyos económicos para la reconstrucción de Acapulco, afectado por el paso del huracán Otis.

Lugar: Palacio Nacional Av. Plaza de la constitución s/n., Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

Hora: 10:00.

Trabajadores de la Fiscalía de la Ciudad de México

Paro de labores para exigir mejoras laborales, así como la renuncia de la Fiscal.

Lugar: Fiscalía General de Justica de la Ciudad de México.

Hora: Durante el día