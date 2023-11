Padre de sospechoso de tiroteo en Illinois se declara culpable por licencia de armas de su hijo

WAUKEGAN, Illinois, EE.UU. (AP) — El padre de un hombre acusado por un tiroteo en un desfile del 4 de Julio en un suburbio de Chicago se declaró el lunes culpable de siete cargos menores en un caso orientado a cómo su hijo obtuvo la licencia para portar armas.

Robert Crimo Jr. se declaró culpable al iniciar su juicio en el tribunal del condado Lake, en Waukegan, Illinois, y el juez George Strickland inmediatamente lo sentenció a 60 días de cárcel, comenzando la próxima semana.

Crimo Jr. se había declarado inocente de siete cargos de conducta irresponsable, uno por cada persona que según las acusaciones su hijo, Robert Crimo III, mató en el desfile en Highland Park en el desfile de la Día de la Independencia el año pasado.

En 2019, teniendo 19 años, Crimo III era demasiado joven para pedir una licencia de armas por su cuenta, pero podía pedirla con el patrocinio de un padre o representante. Su padre patrocinó la solicitud, a pesar de que apenas unos meses antes un familiar había reportado que Crimo III tenía una colección de cuchillos y había amenazado “con matar a todos”.

El abogado de Crimo Jr., George Gomez, había calificado los cargos más graves, que conllevan una pena de hasta tres años de cárcel, de “infundados y sin precedente”.

Activistas en contra de la violencia armada se han expresado satisfechos de que se haya iniciado un proceso contra cualquier persona que haya contribuido al ataque. Pero los expertos dicen que es difícil demostrar culpabilidad en el caso del padre o tutelar de una persona involucrada en un tiroteo. Es más probable, dicen, que enfrenten demandas civiles donde el estándar para las pruebas es menos estricto.

Hay excepciones. En Michigan, los padres de un adolescente que mató a cuatro estudiantes en la escuela Oxford High School enfrentan cargos de homicidio involuntario. James y Jennifer Crumbley están acusados de darle acceso a armas a Ethan Crumbley, y de ignorar sus problemas psicológicos.

En Illinois, Crimo III enfrenta 21 cargos de homicidio en primer grado, 48 cargos de intento de homicidio y 48 por agresión agravada. El joven ha admitido ser el pistolero en Highland Park, según la fiscalía. No se ha fijado fecha para el juicio.

