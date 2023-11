Reguladores de EEUU revisarán sustancia química en neumáticos que causa la muerte de salmones

Julann Spromberg, un investigador de toxinas para Ocean Associates Inc., que trabaja bajo contrato con el Servicio Nacional de Pesca Marítima de Estados Unidos, observa un salmón el 20 de octubre de 2014, el cual fue colocado en un tanque de agua clara AP (Ted S. Warren/AP)

Reguladores federales de Estados Unidos revisarán una sustancia química que se encuentra en casi todos los neumáticos a solicitud de tribus indígenas de la costa oeste, que quieren sea prohibida debido a que causa la muerte de los salmones cuando regresan del océano hacia los arroyos para desovar.

La tribu Yurok en California y las tribus Port Gamble S’Klallam y Puyallup en Washington presentaron este año una solicitud ante la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus iniciales en inglés) para que se prohíba el preservador de goma 6PPD, bajo el argumento de que la lluvia lleva esa sustancia desde las autopistas hacia los ríos y causa la muerte de peces, en particular del salmón plateado. Los estados de Washington, Oregon, Vermont, Rhode Island y Connecticut también enviaron misivas a la agencia, en las que hablaron de la “amenaza irracional” que representa el 6PPD para sus aguas y vida marina.

La decisión de la agencia de acceder a la solicitud es el comienzo de un largo proceso regulatorio que podría culminar con la prohibición de la sustancia. Los fabricantes de neumáticos ya buscan una alternativa que cumpla con los requerimientos federales de seguridad.

“No podíamos quedarnos sin hacer nada mientras el 6PPD mata a los peces que nos sustentan”, dijo Joseph L. James, jefe de la tribu Yurok, en declaraciones a The Associated Press. “Esta toxina letal no tiene nada que hacer en ninguna cuenca donde habitan salmones”.

El 6PPD ha sido utilizado como preservador de caucho de neumáticos durante 60 años. También se encuentra en el calzado, las superficies sintéticas y en equipos para juegos infantiles.

A medida que los neumáticos se desgastan, dejan pequeñas partículas de caucho en carreteras y estacionamientos. La sustancia química se degrada y se convierte en 6PPD-quinona, la cual es mortal para los salmones, la trucha arcoíris y otros animales acuáticos. El salmón plateado parece ser particularmente sensible; le puede provocar la muerte en cuestión de horas, argumentaron las tribus.

El salmón forma parte importante de la dieta y la cultura de las tribus de California y el noroeste de Estados Unidos, las cuales han luchado durante décadas para proteger a la decreciente población de peces de los efectos del cambio climático, la contaminación, el desarrollo urbano y las represas, las cuales les impiden pasar hacia las áreas de los arroyos donde desovan.

Thiessen reportó desde Anchorage, Alaska.