Cerveza sin alcohol crece 62% y duplica su valor de mercado

La venta y consumo de bebidas alcohólicas ‘sin alcohol’ –como la cerveza– tienen un crecimiento “galopante” en México de hasta 12% anual, y se espera que en el próximo año duplique su valor de mercado.

La plataforma global de investigación en mercados y consumo Euromonitor Internacional reportó que el consumo nacional de cerveza sin alcohol mostró una expansión impresionante de 62.6% entre 2015 y 2020.

Indicó que dicha cifra es cuatro veces superior al desempeño que mostró la comercialización de la cerveza ligera y todas las categorías de cervezas juntas, que reportaron aumentos de 15.3% y 15.4% en el mismo periodo, respectivamente.

En su reporte más reciente, Euromonitor destacó que –gracias al desempeño descrito– el mercado mexicano de la cerveza sin alcohol duplicó su valor durante los últimos cinco años.

Precisó que la cotización comercial de tal segmento pasó de 24.8 millones a 50.5 millones de dólares entre 2015 y 2020, con casi mil millones de pesos al tipo de cambio actual, de 19 pesos por billete verde.

La plataforma destacó que con ese gran salto, el valor de mercado de la también llamada ‘cerveza cero-cero’ se disparó 103.62%, un despegue muy superior al que reportan la cerveza lager y todo el segmento de cervezas, de 33.1% y 33.2%, en ese orden.

Cerveza cero galopa tras pandemia

Luis Felipe Díaz Muñoz, docente de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), experto en Mercadotecnia y Neuromarketing, explicó a Publimetro que las cifras publicadas por las marcas más importantes revelan que el mercado de cerveza cero registra un “crecimiento galopante”.

Señaló que después de la pandemia de Covid 19, el segmento generó una expansión promedio de 5% anual, “el cual es bastante alto” para el mercado de bebidas, cuyo impacto se va a multiplicar durante los próximos años.

Díaz Muñoz indicó que de acuerdo con los datos de productores como Corona, se espera que la venta y consumo nacional de la “cerveza cero alcohol y cero azúcar” se duplique y alcance valores de comercialización de doble dígito.

“El mercado va a seguir creciendo, no solo en México, sino a nivel mundial. Inclusive las cifras de la misma marca Corona calculan un crecimiento de 7% para este año.

“Ellos están proyectado, más o menos, entre un 12% y 15% de crecimiento –para los siguientes años–, cifras que nos están hablando de un desempeño bastante galopante”, resaltó el especialista de la EBC.

Cerveza sin alcohol enamora a mexicanos

Luis Felipe Díaz Muñoz explicó que desde el terrero de la mercadotecnia, la cerveza sin alcohol enamora a los mexicanos, en especial a los más jóvenes, porque vende la idea de un estilo de vida saludable.

Explicó que en esa lógica, los consumidores se han volcando a las compras de tal producto, en busca de una bebida que no aporte calorías, que no engorde y que no implique cargar con las consecuencias de “llevar el alcohol en la cabeza” y sufrir la cruda o resaca al siguiente día.

“Lo atractivo de esto es que no tiene alcohol, ni tiene calorías y por lo tanto estamos hablando que es una bebida que va con el estilo de vida que buscan millones de consumidores.

“Se vende como una cerveza que puedes tomar a cualquier hora del día sin que repercuta en tus actividades diarias; por ejemplo, si estás en la oficina y sales a comer, puedes tomar esta cerveza sin las consecuencias que trae el alcohol en la sangre, sin aliento alcohólico; ahora imagínate todas esas bondades –comerciales– en la playa, con el calor… eso es lo que enamora”, apuntó.

El especialista de la EBC señaló que, aun cuando muchos aseguran que “esas bebidas no saben igual”, los patrones de consumo apuntan a que la compra y consumo de cerveza sin alcohol ya será parte del presupuesto y los hábitos de la mayoría de los consumidores en 2027.

Cerveza cero conquista a 30%

A través del informe Pulso de Consumo on Premise, la consultora de consumo NielsenIQ reportó que tres de cada 10 consumidores mexicanos buscan y ya prueban opciones de bebidas sin alcohol.

Reportó que, al preguntarles qué bebidas sin alcohol prefieren consumir, 72% de los encuestados eligieron los refrescos; mientras que 34% se pronunciaron a favor de las “bebidas calientes”.

“Sin embargo una gran cantidad de consumidores también exploró categorías como cocteles sin alcohol, con una proporción de 32%; además de cerveza sin alcohol, con una tasa de 25%”.

El informe también destacó que, de acuerdo con la última investigación de consumo de la firma CGA, dos tercios (60%) de las personas que probaron cocteles sin alcohol sostuvieron que continuarían bebiéndolos durante el resto del año.

Mientras que casi tres cuartas partes, alrededor de 72%, de los que bebieron cerveza sin alcohol aseguraron que volverían a elegir dicha bebida.

Tres preguntas a

Vanesa Maldonado, nutrióloga:

1. ¿Qué hay detrás del consumo de la cerveza sin alcohol?

– Al igual que con los refrescos sin azúcar o cero, la promesa de una bebida sin alcohol es una pantalla de la mercadotecnia para colocar estos productos, los cuales usan aditivos y edulcorantes.

2. ¿En realidad no tienen alcohol estas bebidas?

– Consumir estas bebidas es como tapar o simular que vas a tener un mayor beneficio o dejar el alcohol, pero en la realidad siguen conteniendo alcohol, aunque sean mínimas cantidades.

Si una lata convencional regularmente tiene como 4.5% de alcohol, las cervezas sin alcohol, las bebidas alcohólicas sin alcohol tienen una proporción menor al 1%, pero de cualquier forma contienen alcohol.

3. ¿Hay algún riesgo para la salud?

– Está totalmente contraindicado para personas con problemas de riñón, diabetes y personas con sobrepeso o mujeres embarazadas. Se pueden usar como un método para cambiar los hábitos de consumo y dejar el alcohol, pero debido a los aditivos que utilizan pueden provocar problemas de hipertensión, cardiovasculares, diabetes, hiperactividad, dolor de cabeza y adicción a los edulcorantes y sustitutos que utilizan.

