Renuncian canciller de Perú y embajador peruano en EEUU tras frustrada cita entre Boluarte y Biden

LIMA (AP) — La canciller de Perú y el embajador peruano en Estados Unidos renunciaron el lunes ante las críticas que levantó entre parlamentarios la frustrada cita entre la mandataria Dina Boluarte y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en un reciente viaje a Washington en el que se había previsto inicialmente una reunión bilateral.

El primer ministro Alberto Otárola confirmó la renuncia de la canciller y dijo que la salida de Ana Gervasi “se debe ante los acontecimientos por todos conocidos”, le dio las gracias y pidió al Congreso sentar las bases para un “diálogo alturado” en una nueva etapa tras la dimisión.

Gervasi presentó una carta de renuncia a la presidenta, que fue vista por The Associated Press. En la misiva, la canciller no indicaba los motivos de su salida y añadió que seguirá colaborando “desde las responsabilidades que me toquen desempeñar en mi calidad de funcionaria diplomática de carrera”.

El embajador peruano en Estados Unidos, Gustavo Meza, también renunció a través de otra carta, vista por la AP, donde indicó que tuvo “la responsabilidad de la preparación de la visita de la presidenta” a Washington.

El Parlamento, que había otorgado el permiso de viaje a la mandataria, había citado para el martes a Gervasi a fin de que explique ante el Pleno la agenda cumplida por la presidenta peruana en Estados Unidos, donde asistió a la Cumbre de Líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas.

La cuenta de la presidencia de Perú publicó el viernes por la mañana en la red social X, antes Twitter, que Boluarte iba a sostener una reunión bilateral con Biden, pero la agenda del mandatario estadounidense no mencionó tal actividad.

Al término de aquella jornada, la Cancillería admitió en un comunicado que la cita bilateral no se produjo porque “los tiempos quedaron cortos”. Indicó que apenas hubo una breve conversación sobre migración y lucha contra el narcotráfico. La Cancillería publicó un par de fotos donde Biden y Boluarte caminaban agarrados de la mano antes de ingresar a la reunión de la cumbre APEP.

La frustrada reunión elevó las críticas de diversos parlamentarios al viaje de la mandataria que se produjo en medio de una crisis en la seguridad pública de Perú, con el incremento de las extorsiones por parte de la delincuencia.

El legislador derechista del partido Fuerza Popular Arturo Alegría calificó el resultado de “terrible mentira presidencial que nos deja en ridículo ante la comunidad internacional”. Varios legisladores peruanos destacaron que los mandatarios de Chile y República Dominicana habían logrado reuniones bilaterales con Biden, pero que Perú no lo había logrado.