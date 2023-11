Swiatek conquista el título de las Finales de la WTA y regresa a ser No. 1 al vencer a Pegula

CANCÚN, México (AP) — Iga Swiatek conquistó su primer título de las Finales de la WTA y cierra el año como la No. 1 del ranking mundial al superar claramente a Jessica Pegula 6-1, 6-0 el lunes en la más reciente de una serie de actuaciones dominantes.

Swiatek tomó el control absoluto del partido después de estar 1-1 en el primer set, ganando los siguientes 11 juegos con su estilo sólido desde la línea de base, rara vez cometiendo errores no forzados y obligando en repetidas ocasiones a que Pegula cometiera yerros al verse presionada.

Swiatek, polaca de 22 años, terminó 5-0 el campeonato que cierra la temporada de la WTA, ganando los 10 sets que jugó y cediendo un total de solamente 20 juegos. Esa es la menor cifra para la ganadora del torneo desde 2003, cuando regresó al formato de round robin; la cifra más baja en ese lapso fue de 34 juegos perdidos por Justine Henin en 2007.

La polaca es también la campeona de las Finales de la WTA más joven desde que Petra Kvitova tuviera 21 en 2011.

Swiatek extendió su racha ganadora a 11 partidos y mejoró su marca a 68-11 con seis trofeos en 2023, incluido el Abierto de Francia en junio, su cuarto título de Grand Slam.

Esta victoria le permite regresar a ser No. 1, una posición que ocupó Swiatek entre abril de 2022 hasta septiembre de este año, cuando se lo entregó a Aryna Sabalenka. Swiatek venció a Sabalenka en una semifinal que comenzó el sábado, fue suspendida por lluvia y después terminó el domingo.

Pegula no había perdido un set hasta el lunes y eliminó a su pareja en dobles, la campeona del Abierto de Estados Unidos Coco Gauff el sábado. Pegula, de 29 años y nacida en Nueva York, aunque ahora su base esté en Florida, buscaba convertirse en la ganadora por primera vez del título de las Finales de la WTA de mayor edad y ganar el trofeo mas importante de su carrera al momento.

Después de superar a la No. 1 Sabalenka y a la No. 4 Elena Rybakina en la fase de grupos, posteriormente a la No. 3 Gauff, el juego de Pegula contra la No. 2 Swiatek convirtió a la estadounidense en la primera mujer que enfrenta a las cuatro mejores del mundo en un mismo evento desde que comenzaron a registrarse los rankings en 1975.

Pero el paso imbatible de nueve juegos de Pegula terminó de forma enfática por Swiatek.