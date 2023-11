Bolivia busca sacar sus primeros puntos con un nuevo técnico, el brasileño Zago

LA PAZ, Bolivia (AP) — Con apenas dos semanas de trabajo para enfrentar a Perú en La Paz y con los mismos jugadores de siempre, el entrenador brasileño Antonio Carlos Zago tiene el difícil reto de sumar los primeros puntos en casa para sacar a Bolivia del sótano de las posiciones de la eliminatoria sudamericana para la Copa del Mundo.

Zago convocó a 27 jugadores, los mismos que han jugado las fechas anteriores, para recibir a Perú el 16 noviembre y visitar cinco días después a Uruguay por la quinta y sexta fecha.

Entre los convocados figura el veterano colombiano nacionalizado Jair Reinoso, de 38 años, delantero de Aurora.

Otra de las novedades es el defensor Denilson Durán de Blooming y la ausencia del atacante Víctor Abrego, quien metió un gol para la Verde en su visita a Brasil, que terminó 5-1 en la primera fecha.

“Vamos a buscar la victoria que es lo que quiere el pueblo, buscamos mejorar la situación que estamos atravesando. Tenemos que jugar con lo que tenemos”, dijo Zago en rueda de prensa a tiempo de dar a conocer la lista de convocados.

Nuevamente la base del equipo que enfrentará Perú en a los 3.600 metros sobre el nivel serán los jugadores de Bolívar, el equipo con mayor ranking del fútbol boliviano.

Bolivia es la selección que no ha sumado en las cuatro fechas disputadas y ha perdido incluso en su casa ante la campeona Argentina y Ecuador. Perú ha logrado solo un empate.

Los pobres resultados llevaron a destituir al argentino Gustavo Costas; Zago tomó las riendas de la Verde el 31 de octubre y ha hecho seguimiento a los jugadores en los partidos de la liga para hacer su convocatoria.

Zago fue entrenador de Bolívar y entre sus antecedentes está la de formar nuevos valores.

Bolivia carece de grandes jugadores que destaquen en el fútbol europeo.

La selección iniciará entrenamientos el lunes.

___________________

PLANTEL:

Arqueros: Guillermo Viscarra (The Strongest), Carlos Lampe (Bolívar) y Rubén Cordano (Bolívar).

Defensores: Diego Medina (Always Ready), Diego Bejarano (Bolívar), Luis Haquín (Deportivo Cali de Colombia), Jairo Quinteros (Bolívar), Héctor Cuéllar (Always Ready), José Sagredo (Bolívar), Pablo Vaca (Always Ready), Roberto Carlos Fernández (Baltika de Rusia) y Denilson Durán (Blooming).

Mediocampistas: Gabriel Villamil (Bolívar), Leonel Justiniano (Bolívar), Ramiro Vaca (Bolívar), Moisés Villarroel (Águilas Doradas de Colombia), Danny Bejarano (Nea Salamina Famagusta de Chipre), Miguel Terceros (Santos de Brasil), Jeyson Chura (The Strongest), Henry Vaca (Maccabi Bnei Reineh de Israel), Rodrigo Ramallo (Aurora) y Jaime Arrascaita (The Strongest).

Delanteros: Marcelo Martins (Independiente del Valle de Ecuador), Bruno Miranda (Royal Pari), Jaume Cuellar (Barcelona B de España), Carmelo Algarañaz (Bolívar) y Jair Reinoso (Aurora).