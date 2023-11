Gavin Rossdale celebra 3 décadas de Bush con el álbum “Loaded”

NUEVA YORK (AP) — Reunir una colección de los grandes éxitos de Bush fue relativamente fácil. Convencer a su líder Gavin Rossdale para que lo hiciera fue un poco más difícil.

“Realmente nunca quise hacerlo porque siempre pensé que era como una especie de despedida, como un sayonara, un canto de cisne”, dice el cantante y compositor. “Y yo iba totalmente en contra de esa corriente. Disfruto tanto de la música y de la banda que siento como si nunca hubiéramos parado”.

Rossdale cedió y este fin de semana lanzarán “Loaded: The Greatest Hits 1994-2023”, un conjunto de 21 canciones que incluye clásicos de Bush como “Glycerine”, “Machinehead”, “Comedown” y “Everything Zen”.

“En el caso de los libros, cuando los lees por segunda o tercera vez, empiezas a ver más detalles y empiezas a escucharlo o leerlo de diferentes maneras. Y espero que sea un poco así”, dice Rossdale.

La colección incluye éxitos de cada uno de los nueve álbumes de estudio de la banda, así como una versión de “Come Together” de los Beatles que suelen tocar en vivo y que tuvo un lanzamiento muy limitado en 2012. “Tienen un gran futuro por delante si se mantienen firmes”, bromea Rossdale sobre el cuarteto de Liverpool.

Es un álbum que muestra una evolución del sonido de una agrupación que nació durante el calor del grunge, pero que encontró su propio camino musical, desde un pop amigable para la radio hasta guitarras pesadas y notas desafinadas y cosas más raras.

“Es algo realmente accesible para la gente que se está acercando a Bush. Hay una especie de plan, por así decirlo”, dice Rossdale estará de gira con la banda en noviembre.

“Simplemente me hizo sentir nostalgia mirar esas listas de canciones y pensar en todos esos viajes. Las canciones son como instantáneas de un momento de nuestra vida, de mi vida. Y el hecho de ver todo eso me hizo pensar en toda mi historia”.

Rossdale fundó la banda nominada al Grammy en las afueras de Londres en 1992 con el guitarrista Nigel Pulsford, al que se unieron más tarde el bajista Dave Parsons y el baterista Robin Goodridge. La formación actual incluye a Rossdale, Chris Traynor en la guitarra, Corey Britz en el bajo y Nik Hughes en la batería.

Bendecido con un galán como vocalista, el debut de Bush, “Sixteen Stone”, llegó ocho meses después del suicidio de Kurt Cobain de Nirvana a finales de 1994. La banda logró colocar 23 sencillos en las listas de popularidad de rock, seis de ellos en el primer puesto.

“Loaded” – con gemas ocultas como “This Is War”, “Bullet Holes” y “The Chemicals Between Us” – recuerda a los oyentes que la banda puede pasar de una vibra cercana a U2 al metal-punk de Bring Me the Horizon.

“Siempre pienso que hay demasiadas canciones en el mundo, pero nunca hay suficientes canciones geniales. Ese es siempre el objetivo. No siempre puedo lograrlo y, obviamente, la gente tiene diferentes opiniones sobre si alguna vez lo he logrado, pero ese es el objetivo”, dice Rossdale.

El manager de Rossdale pidió una nueva canción para el álbum para tratar de resumir la colección, y ellos respondieron con “Nowhere To Go But Everywhere”, una reflexiva mirada retrospectiva con la frase “I wish I knew myself better” (“Ojalá me conociera mejor”)

“Era una tarea extraña porque era como tratar de pastorear una jauría enérgica y alborotada o algo así. ¿Cómo lo resumes? Estas canciones realmente cambiaron mi vida para siempre y me dieron una vida”, dice Rossdale. “Fue divertido escribir una canción que pudiera abarcar todos los discos y no ser un caso atípico”.

Elegir los éxitos fue fácil, pero el nuevo pone un poco nervioso a Rossdale: “No sabemos si, irónicamente, será un éxito. Podría ser la única no exitosa de los grandes éxitos. Ya sabes, la vida puede ser cruel”.

Rossdale dice que renuncia a la propiedad de las canciones de Bush tan pronto como llegan al mundo, dejándolas cambiar y derivar a medida que la vida avanza.

“Tienes que darte cuenta de que si escribo una canción, tan pronto como la escribo y la escuchas, es tanto tu canción como mía”, dice. “Si quiero cantar ‘This Is War’, puedo hacer referencia a Charlottesville y lo que sucedió allí, pero puedo hacer referencia a cualquier lucha particular que haya estado atravesando la gente”.

Últimamente Rossdale ha hablado más sobre temas sociales, uniéndose a Artist For Action To Prevent Gun Violence, una organización contra la violencia por armas en Estados Unidos en la que también participan estrellas como Billie Eilish, Peter Gabriel y Sheryl Crow.

“Para mí, una de las mejores cosas de envejecer es que te deshaces de ciertos grados de egoísmo”, dice Rossdale. “Se siente bien poder hacer algo que valga la pena y ser parte de un gran grupo de músicos”.

La derogación del fallo Roe v. Wade, que despenalizaba el aborto en Estados Unidos, también impulsó a Rossdale a escribir “More Than Machines”, con el verso: “Girls, you’re in control/Not the government/Not the government” (Chicas, ustedes tienen el control/No el gobierno/No el gobierno).

“A cierto punto, ya es suficiente. Si no te haces responsable de algunas cosas, hasta cierto punto, puedes ser cómplice de ellas. El silencio es ser cómplice”.

