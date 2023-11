Honduras pide a embajadora de EEUU no opinar sobre asuntos internos

TEGUCIGALPA (AP) — El canciller hondureño Eduardo Enrique Reina le pidió el miércoles a la embajadora de Estados Unidos no opinar sobre sus asuntos internos luego de que la diplomática se refiriera a la elección del Fiscal General.

“Convocamos hoy a la embajadora Laura Dogu para manifestarle la inconformidad del gobierno de la República ante ciertas declaraciones que tuvo sobre temas que consideramos internos y de carácter soberano”, expresó el canciller en una conferencia de prensa.

Agregó que la diplomática informará a Washington sobre la posición del gobierno hondureño y dijo que espera "que ella como representante del gobierno de Estados Unidos no vuelva a opinar en asuntos internos”.

Hace una semana Dogu escribió en su cuenta X, antes Twitter, que “es fundamental buscar consensos y fomentar el diálogo para afrontar los desafíos urgentes del país. Como hemos dicho antes, es vital que Honduras elija el Fiscal General y Adjunto conforme a la ley, con 86 votos requeridos”.

Su publicación tuvo lugar luego de que el 1 de noviembre una junta permanente integrada por nueve diputados oficialistas nombrada por la junta directiva del Congreso Nacional eligieran al fiscal general y al fiscal adjunto de forma interina, lo que fue catalogado por expertos como ilegal.

Analistas explicaron a The Associated Press que esos nombramientos se podían hacer siempre y cuando hubiese ausencia total del Fiscal General, lo cual no ocurría debido a que el cargo era ocupado por Daniel Sibrián.

Sibrián era hasta hace unos meses el fiscal general adjunto, pero asumió el cargo de Fiscal General tras la salida del país hacia Nicaragua de su antecesor Óscar Chinchilla para integrarse como magistrado de la Corte de Justicia Centroamericana.

“Creemos que el tema de nombrar por parte de la comisión permanente en el Congreso Nacional a un fiscal general y un fiscal adjunto interino se hace en el marco de la Constitución y debe respetarse esa decisión que es plenamente de carácter interno del Estado de Honduras”, sostuvo Reina.

La reunión entre el canciller y la embajadora duró aproximadamente una hora. Al concluir, la diplomática estadounidense salió del edificio de la cancillería sin hacer declaraciones a los medios que la esperaban afuera.

El excanciller de Honduras y analista en temas diplomáticos, Carlos López Contreras, manifestó que convocar a un embajador es una situación normal, pero en este caso lo preocupante es la circunstancia en que ocurrió el llamado. “Denunciaron la actitud injerencista del gobierno de Estados Unidos en los asuntos internos y soberanos de Honduras”, declaró.

Para López Contreras la actitud de Estados Unidos de pronunciarse es correcta porque ambas naciones mantienen relaciones bilaterales y son considerados países democráticos.

“Si se supone que (Estados Unidos) está manteniendo una relación estrecha con un país democrático, lo mínimo que puede hacer es exteriorizar su disgusto y su malestar sobre intervencionismo del Ejecutivo en el Poder Legislativo, porque eso apunta a una dictadura”, enfatizó.

A criterio del analista, el Poder Ejecutivo encabezado por la presidenta Xiomara Castro mantiene el control del Poder Judicial, el Legislativo y la Fiscalía. "Sólo le falta el ejército”, puntualizó.