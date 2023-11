Metro lento y sin seguridad en la Línea B preocupa a usuarios de un fatal accidente

La Línea B del Metro es un espacio en el planeta que no obedece las leyes del tiempo pues, de acuerdo con los usuarios de este medio de transporte, lo ocho minutos que esperan por un tren parecen cada vez más largos, situación que les genera molestia.

A través de la cuenta de X, el Metro publica todos los días de la semana laboral, el avance de los trenes en cada una de las estaciones y el tiempo más extenso no pasa de los ocho minutos.

Sin embargo, la realidad golpea fuerte y las personas que utilizan este transporte no dudan en subir a redes sociales lo que viven en los andenes y pasillos del Metro. Largas filas para recargar la tarjeta de movilidad integrada, prolongados tiempos de espera por un tren, servicio lento y demás adjetivos negativos caracterizan las quejas en internet.

“No hay trenes en LB dirección Ciudad Azteca, supongo que los ocho minutos son por estación verdad? Su servicio cada vez más nefasto, a qué se debe que de un tiempo para acá no dan una en ninguna línea? O es mera coincidencia??”, cuestionó una usuaria de X.

No hay trenes en LB dirección CD Azteca, supongo que los 8 minutos son por estación verdad?

Su servicio cada vez más nefasto, a qué se debe que de un tiempo para acá no dan una en ninguna línea? O es mera coincidencia?? pic.twitter.com/0ARveTccOD — Liz Feliz (@LizFeliz18) November 8, 2023

Llegué 6:20 y no he podido subir, está hecha un asco la línea B, qué servicio tan nefasto. — Iván 🤍 (@_caritade_angel) November 8, 2023

Otros de tantos comentarios que aparecen en respuesta a la publicación del Metro, poden que No desinformen, la gente todavía puede precavirse y no tomar la línea B. Está muy muy lenta”, “Tanto les cuesta decir la verdad, línea B, no son ocho minutos”.

¿Qué pasará con la Línea B?

El tramo elevado de la Línea B comenzó desde hace mucho tiempo a llamar la atención de usuarios y vecinos cercanos a la estación Romero Rubio, pues la estructura externa carece de mantenimiento.

Hasta ahora, solo la Línea 1 y próximamente la Línea 9 tienen el privilegio de recibir mantenimiento luego de varios años en funcionamiento, también la L12 recibió la atención de las autoridades pero fue por un accidente que dejó varias víctimas mortales.

No se sabe con certeza si en un futuro reciba “una manita de gato” esta parte del Metro pero sin duda es un foco rojo que deberían atender con urgencia antes de que suceda otra tragedia.