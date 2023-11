“Tenemos 7 meses para conquistar el corazón de los chilangos”: Salomón Chertorivski

El futuro de la Ciudad de México y de sus jóvenes corre un riesgo inminente si no se adoptan medidas urgentes para asegurar el suministro de agua, la seguridad de los habitantes de la ciudad, la inversión económica y la vivienda. Estas preocupaciones fueron expresadas por Salomón Chertorivski en una conversación mantenida con Publimetro en una de las residencias de Movimiento Ciudadano.

Salomón Chertorivski, quien anteriormente ocupó el cargo de secretario de Salud federal y secretario de Desarrollo Económico en la Ciudad de México, aspira a replicar en la capital del país el exitoso fenómeno naranja liderado por Enrique Alfaro y Samuel García.

La entrevista completa se puede ver aquí:

Salomón Chertorivski llega a Publimetro

¿Cómo ves a la CDMX?

— La Ciudad de México es fantástica; es una de las metrópolis más grandes, complejas y plurales del mundo, con mayor actividad. Pero al mismo tiempo, es una ciudad que ha arrastrado, a lo largo de muchos años, problemas serios que siguen estando ahí.

Los últimos cinco años han sido terribles para la Ciudad de México. Tenemos que atender urgentemente un tema de agua, la movilidad es terrible, el metro está en un estado verdaderamente preocupante, la seguridad se ha vuelto un tema en el que nos hizo perder la paz absoluta.

Ocho de cada diez mujeres caminan inquietas en la calle, siete de cada diez padres nos sentimos poco confiados de que nuestros hijos estén en la calle, la economía se rezagó en los últimos años; venía muy bien el motor de la economía del país y hoy el motor de la economía del país son otros estados como Nuevo León o Jalisco, cuando aquí era donde la inversión llegaba más que a ningún otro lado. Tenemos un problema medioambiental muy importante, y es que el aire que respiramos está en sus peores momentos.

Pero ante estos problemas, MC tiene el reto de abrirse camino en alcaldías y la JGCDMX, pues no gobierna en ninguno de estos ámbitos.

— Gobernamos en Jalisco y Nuevo León, es decir, MC es el campeón en gobernar las zonas metropolitanas de este país. Nos falta la CDMX, pero para gobernar aquí necesitamos una propuesta de futuro para solventar los problemas que venimos cargando, que se agudizaron en estos cinco años. Pero además debemos proyectar a esta ciudad en los próximos años.

Anteriormente ocupó el cargo de secretario de Salud federal y secretario de Desarrollo Económico en la Ciudad de México. Foto: Diego Valadez | Publimetro

¿Por qué no vemos más a MC en la Ciudad de México?

— Apenas nacimos en CDMX, en 2021 no teníamos registro en esta ciudad. Hoy estamos en condiciones diferentes, ante lo viejo y lo malo, y ante los tramposos a los que nos vamos a enfrentar. La gente quiere opciones nuevas, porque si ya están decepcionados de Morena, no se van a ir ni a la esquina.

Los logros en seguridad son un tema que sus futuros oponentes van a poner sobre la mesa en la campaña, ¿cuál es su balance?

— Un fracaso absoluto. Los chilangos no nos sentimos tranquilos al salir a la calle, pues algo no está bien. Sí, hay 3 mil desaparecidos en esta ciudad, si la extorsión ha crecido a un nivel insoportable, pues algo no está bien. Se han hecho trampas para tratar de pintar a esta ciudad.

Y a nivel nacional, ¿qué le parece la apuesta por Samuel García?

— Yo sería muy feliz en que Samuel García sea nuestro candidato a la Presidencia. He trabajado dos años muy cerca de él. Me invitó a ser parte del Consejo Asesor de Nuevo León. He podido observar cómo trabaja su inteligencia, su capacidad de ejecución, su claridad de miras, así que yo sería el más feliz de poder hacer un tiquete con Samuel García.

"MC es el campeón en gobernar las zonas metropolitanas de este país. Nos falta la CDMX", dijo Chertorivski. Foto: Diego Valadez | Publimetro

¿Qué es el Movimiento chilango?

— Es el movimiento que dentro de Movimiento Ciudadano busca cambiarle el rostro y darle una nueva clase política a esta ciudad, llena de mujeres y hombres jóvenes, sobre todo, que están intentando hacer una política diferente, demostrando que sí hay alternativas y que se sabe lo que se tiene que hacer, y además cómo hacerlo.