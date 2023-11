Gobernadora de Iowa respalda a DeSantis para la candidatura republicana de 2024

La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, habla durante una entrevista con The Associated Press el miércoles 8 de noviembre de 2023, en Des Moines, Iowa. (AP Foto/Charlie Neibergall) AP (Charlie Neibergall/AP)

DES MOINES, Iowa, EE.UU. (AP) — Después de siete meses de recibir en Iowa a los aspirantes a la candidatura republicana a la presidencia, la gobernadora Kim Reynolds dijo que “se siente bien entrar al juego” al darle su respaldo al gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Pero la popular gobernadora de Iowa se negó a decir si otros aspirantes también deberían conceder su derrota y respaldar a DeSantis, incluso mientras reconoció que un grupo más amplio podría favorecer al expresidente Donald Trump.

“En un momento dado, si no reducimos el campo de participantes, va a ser difícil... tal vez eso ayuda a Trump”, dijo Reynolds en una entrevista con The Associated Press. “Pero creo que eso lo tienen que decidir ellos”.

Al expresar su respaldo a DeSantis esta semana, Reynolds rompió con la larga tradición de los gobernadores de Iowa de mantenerse neutrales en las contiendas presidenciales de su partido, las primeras en el calendario de nominación del Partido Republicano.

En un momento en que las asambleas partidistas del 15 de enero ya están muy cerca, el equipo de campaña de DeSantis espera que el respaldo que le dio Reynolds lo impulse. Anteriormente DeSantis era considerado la alternativa republicana más plausible a Trump, pero ahora se encuentra empatado en el segundo puesto con Nikki Haley, exembajadora estadounidense ante las Naciones Unidas. Hasta ahora, DeSantis no ha logrado cerrar la brecha en las encuestas con Trump, ni destacar como la opción clara para los votantes a los que no les gusta Trump o se sienten intranquilos con las posibilidades que tiene el expresidente de ganar en noviembre de 2024.

Aun así, Reynolds dijo que DeSantis está mejor posicionado para la victoria en las elecciones generales, una contienda que no cree que Trump pueda ganar sin atraer a votantes más allá de su base de simpatizantes. DeSantis “ganó en un perfil demográfico que los republicanos nunca han ganado realmente en Florida”, señaló la gobernadora.

Trump sigue dominando las encuestas entre los electores republicanos en los estados que votan primero en el proceso de nominación, Iowa incluido, pero Reynolds pronosticó que habrá “mucho movimiento” en los próximos dos meses.

Mucho antes del respaldo formal del lunes, Trump había acusado a Reynolds de deslealtad por su relación amigable con DeSantis, e intentó atribuirse el mérito de que ella ganara la gobernación.

“Si y cuando Kim Reynolds de Iowa respalde a Ron DeSanctimonious, que absolutamente está muriéndose en las encuestas en Iowa y a nivel nacional, será el fin de la carrera política de ella por el hecho de que el movimiento 'Hagamos grande a Estados Unidos otra vez' (MAGA, por sus siglas en inglés) no volverá a respaldarla nunca, de la misma forma en que el MAGA nunca volverá a respaldar a DeSanctimonious”, escribió Trump el domingo en una red social luego de que surgieron reportes de que ella respaldó a DeSantis.

En un principio Reynolds prometió que se mantendría neutral en la contienda, y acompañó a la mayoría de los aspirantes en actos de campaña durante la primavera y el verano, aunque su estrecha relación con DeSantis y su familia quedó patente en las frecuentes comparecencias que hicieron juntos.