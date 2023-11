PSOE explica que la amnistía abarca los actos del procès desde 2012 y serán los jueces los que valoren a quién aplicarla

BRUSELAS, 9 (EUROPA PRESS)

Así lo ha dado a conocer el 'número tres' del PSOE en una rueda de prensa desde Bruselas tras firmar el acuerdo con Junts para la investidura de Pedro Sánchez, que incluye esta ley de amnistía. Ha explicado que esta proposición de ley se pasará a todos los grupos para que lo revisen y lo firmen si así les parece.

En este contexto, Santos Cerdán ha precisado que el acuerdo recoge que la ley de amnistía cubre a la gente relacionada con el procès desde sus inicios, en 2012, hasta la fecha de ayer que se cerró el pacto entre PSOE y Junts.

"A partir de ahí, tenemos que ver qué sucede contra los demás, no somos nosotros, sean los jueces los que valoren si cubre a unos o a otros. No se ha hablado de nombres en particular", ha explicado Santos Cerdán.

