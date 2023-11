Sindicato de Las Vegas logra acuerdo con MGM Resorts International

LAS VEGAS (AP) — El sindicato de trabajadores hoteleros de Las Vegas llegó a un acuerdo con MGM Resorts International, el mayor empleador del Strip de Las Vegas, tras el acuerdo logrado con Caesars Entertainment.

El Sindicato de Trabajadores Culinarios anunció el jueves el acuerdo tentativo de cinco años que, según dijo, cubre a unos 25.000 trabajadores en Aria, Bellagio, Excalibur, Luxor, Mandalay Bay, MGM Grand, New York-New York y Park MGM. El sindicato publicó en la red social X, antes Twitter, que el acuerdo se logró tras casi 20 horas de negociación.

MGM no respondió de momento a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

El sindicato había amenazado con iniciar una huelga antes del amanecer del viernes en hoteles de Las Vegas si las negociaciones fracasaban. Los expertos dijeron que esa medida habría sido catastrófica para la economía local.

El director general de la compañía de casinos, Bill Hornbuckle, dijo el miércoles en una conferencia telefónica que confiaba en que se llegaría a un acuerdo “histórico” antes de ese momento.

“Al escuchar a nuestros empleados, sabemos que están buscando un aumento salarial para combatir la inflación, entre otras preocupaciones”, dijo Hornbuckle. “Este acuerdo, cuando se anuncie, hará precisamente eso”.

Aún podría producirse una huelga en una escala mucho menor si el sindicato y Wynn Resorts no llegan a un acuerdo antes de las 5 a.m. del viernes para 5.000 trabajadores en dos propiedades. Pero los expertos dicen que eso es poco probable porque ya se han alcanzado acuerdos con los gigantes de los casinos Caesars y MGM Resorts.

“Históricamente, esto es más o menos lo que siempre ocurre: tan pronto como una empresa llega a un acuerdo, las demás simplemente se alinean”, dijo Bill Werner, profesor asociado de la Universidad de Nevada, Las Vegas.

Está previsto que el sindicato negocie el jueves con Wynn Resorts.

Desde abril, el sindicato ha estado luchando por nuevos contratos de cinco años para sus miembros que trabajan en 18 propiedades de MGM Resorts, Caesars Entertainment y Wynn Resorts u operadas por ellos.