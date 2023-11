Autorizan juicio por demanda de príncipe Enrique contra periódico británico

LONDRES (AP) — Una demanda legal presentada por el príncipe Enrique, Elton John y otras cinco figuras públicas que acusan a la editorial de un periódico de utilizar detectives privados y dispositivos auditivos para espiarlos ilegalmente debe ir a juicio, falló un juez británico el viernes.

El juez Matthew Nicklin rechazó una solicitud de la editorial del Daily Mail para que desestimara el caso sin llevarlo a juicio, señalando que los abogados de la defensa no habían propinado “el golpe definitivo” a las acusaciones.

Los demandantes, entre los que se encuentran David Furnish —esposo de Elton John— y las actrices Elizabeth Hurley y Sadie Frost, acusan a la editorial Associated Newspapers Ltd. de recopilar información ilegalmente mediante dispositivos de audio en domicilios y automóviles, grabación de conversaciones telefónicas y engaño para obtener registros médicos.

Enrique afirmó que la editorial se centró en él y en sus allegados hackeando ilegalmente los mensajes de voz, interviniendo teléfonos fijos, obteniendo recibos telefónicos detallados e información sobre los vuelos de su entonces novia, Chelsy Davy.

Associated Newspapers niega rotundamente las acusaciones y ha pedido al juez que desestime el caso. En las audiencias celebradas en marzo, sus abogados alegaron que las demandas, que se remontan a 1993, se habían presentado demasiado tarde y que los demandantes se basaban en pruebas confidenciales que los periódicos habían entregado a una investigación pública de 2012 sobre las irregularidades cometidas por los tabloides, desencadenada por las revelaciones de pirateo telefónico por parte del ya desaparecido News of the World.

Nicklin dictaminó que los demandantes no pueden basarse en los documentos entregados a la investigación, que su director, Brian Leveson, ordenó que se mantuvieran confidenciales. Entre ellos figuran supuestamente registros de pagos a investigadores privados por parte del Daily Mail y el Mail on Sunday.

Pero el juez dijo que el caso puede seguir adelante porque las demandas “tienen posibilidades reales de prosperar”.

“Associated no ha podido propinar un ‘golpe definitivo’ a las acusaciones de alguno de estos demandantes”, dijo el juez en una sentencia escrita.

Rechazó el argumento de la editorial de que el caso debía desestimarse porque las reclamaciones no se habían presentado en los seis años siguientes al presunto delito.