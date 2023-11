El Real Madrid recibe al Valencia este sábado con siete bajas

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La lista de Carlo Ancelotti para la visita del Valencia estuvo condicionada por las ausencias. El preparador italiano no podrá contar con el sancionado, por acumulación de amarillas, Antonio Rüdiger. Además, este viernes se conoció que Kepa sufre una lesión muscular en el músculo aductor largo del muslo derecho, que le obligó a retirarse del calentamiento ante el Braga de este miércoles, por lo que Andriy Lunin repetirá en la portería.

Tampoco estará disponible Arda Güler, que ha vuelto a lesionarse cuando apuraba para su recuperación. "Desafortunadamente ha pasado esto. Antes del partido contra el Braga no parecía nada, pero le sigue molestando. No es algo serio, pero el jugador está deprimido porque es joven, quiere jugar y quiere aportar. Es un paso atrás. No es una recaída de la vieja lesión. Tenemos todo el parón para intentar recuperarlo lo mejor posible", declaró Ancelotti en rueda de prensa.

Estas tres bajas se suman a las ya conocidas de Thibaut Courtois, Éder Militao, Aurelien Tchouameni y Dani Ceballos. Por ello, entraron en la lista los canteranos Fran, Edgar y Nico Paz, que ya debutó ante el conjunto portugués en Champions.

Así, la convocatoria del Real Madrid integra a los porteros Lunin, Fran y Diego Piñeiro; los defensas Carvajal, Alaba, Nacho, Lucas Vázquez, Fran García, Mendy y Edgar; los centrocampistas Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde y Nico Paz; y los delanteros Vinícius Júnior, Rodrygo, Joselu y Brahim.