Fórmula Fernando Alonso: "Pensé que la F1 era inalcanzable viniendo de España sin patrocinadores ni recursos"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"Disfruté del karting, pero pensé que siempre correría en karts, ni siquiera en monoplazas. Luego tuve la oportunidad de correr en la Fórmula Nissan en España, como una Fórmula 3, y pensé que ése era mi máximo. Recuerdo ese año que me dijeron que había que dejar el karting para poder correr en la Fórmula Nissan", ha recordado Alonso.

"Y yo dije: 'No, no, no, haré las dos categorías. Correré en la Fórmula Nissan, pero paralelamente haré el Campeonato de Europa y el Mundial de karting'. No quería dejar el karting porque pensaba que era mi vida. Pensé que la Fórmula 1 era inalcanzable viniendo de España sin patrocinadores ni recursos", ha subrayado.

Además, el piloto asturiano ha dicho que "la primera victoria en 2003" fue su punto de inflexión. "Creo que esa victoria en Hungría lo cambió todo. Para mí, cambió la forma en que me veía el equipo, toda la Fórmula 1, todo el deporte. En España la Fórmula 1 no era muy popular y desde aquella victoria creo que la televisión se interesó", ha señalado.

"Hubo patrocinadores y comencé a hacer anuncios en la televisión, así que mi cara estaba en todas las partes de España. Perdí privacidad, fui muy popular de un día para otro. Fue el cambio más importante de mi vida. No solo a nivel profesional, sino también personal", ha admitido Alonso.

Por otra parte, ha repasado su aterrizaje en Aston Martin. "Siempre hay desafíos cuando te unes a un nuevo equipo porque creo que cada equipo tiene una filosofía diferente en el diseño del coche, especialmente en el área de la cabina, la posición del asiento, los pedales y el volante", ha indicado al respecto.

"Hay que adaptarse un poco al equipo. No puedes cambiar todo cuando vas a una nueva organización. Así que tocaba acostumbrarme a todos estos procedimientos, a las salidas, a las paradas en 'boxes', etc. Siempre hay cosas diferentes, que se hacen de manera distinta, y creo que ha sido el mayor desafío para mí", ha añadido el piloto ovetense.

Por último, Alonso ha identificado a sus referentes en tantos años de trayectoria profesional. "Tiene que ser mi familia porque soy muy cercano a mis padres, a mi padre. Él es la razón por la que soy piloto. Hice mi primera carrera de karts cuando tenía tres años", ha relatado.

"Entonces, sin él, no habría habido otra manera de poder convertirme en conductor. Él es la persona que más respeto y es la persona a quien le consulto todas las cosas importantes en mi vida", ha concluido Alonso.