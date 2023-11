La SIP lamenta ausencia del gobierno de México en la inauguración de su asamblea general

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de la SIP, Michael Greenspon, de The New York, dijo que a la organización le sorprende que "el presidente no haya aceptado nuestra invitación y que tampoco el Gobierno haya enviado a algún representante para expresar sus ideas o sus críticas y reclamos".

Greenspon también expresó que la precandidata Claudia Sheinbaum, del partido oficialista, declinó la invitación que le hizo la SIP.

Greenspon anotó que a lo largo de 79 asambleas anuales, en un 90 por ciento de los casos los presidentes de los países anfitriones han asistido, incluyendo la asambleas realizadas en México.

"Nos sentimos incompletos en esta mesa, pero también quiero decirles que nos sentimos fortalecidos en nuestra convicción de la importancia que tiene la libertad de prensa y el debate de ideas en la democracia. No reconocer el valor de la libertad de prensa, es menospreciar el valor de la democracia", manifestó el presidente de la SIP.

Durante su reunión en Ciudad de México, la SIP celebrará el 30 aniversario de la promulgación de la Declaración de Chapultepec, documento fundamental de la libertad de prensa en las Américas y el quinto aniversario de la Declaración de Salta, carta sobre principios de la libertad de expresión en la era digital que, en México, iniciará un proceso de actualización.

El texto completo del discurso inaugural de Michael Greenspon puede leerse aquí.