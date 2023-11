Los 27 reiterarán el lunes la petición de pausas humanitarias en Gaza y debatirán el futuro de la Franja

BRUSELAS, 10 (EUROPA PRESS)

En medio de la guerra entre Israel y Hamás que deja más de 11.000 muertos y ha desencadenado una galopante crisis humanitaria y de desplazados en la Franja, la UE quiere mejorar el acceso humanitario a la población gazatí por lo que se espera una nueva llamada a Israel para establecer pausas y corredores que permitan aumentar el flujo de ayuda a la población civil.

En la capital comunitaria reconocen la situación extrema que atraviesa la población de la Franja y aunque ven un buen primer paso el anuncio de Tel Aviv de que facilitará la salida de civiles, señalan motivos de preocupación en la crisis como la tensión en Cisjordania o los rehenes tomados por Hamás.

La diplomacia europea respeta la respuesta militar israelí frente a Hamás, tras el ataque sin precedentes lanzado en su propio territorio el pasado 7 de octubre, y se cuida mucho de calificar si la reacción israelí respeta el Derecho Internacional, si bien sí le pide que se ajuste a él y que evite el sufrimiento de la población civil.

Pese a que ha circulado la idea de lanzar una nueva posición europea sobre la situación humanitaria en Gaza, lo cierto es que las divisiones entre Estados miembros complican ir más allá de lo acordado por los líderes en la última cumbre. Pesa la sensibilidad de países como Alemania o Austria que subrayan que el apoyo a Israel tiene que ser el punto de partida en cualquier posición de la UE sobre el conflicto.

PENSAR EN EL FUTURO DE GAZA

En la reunión del lunes, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, quiere poner sobre la mesa una serie de elementos para el día después a la guerra en Gaza. La idea es ir debatiendo y avanzando en un plan europeo que, si bien es difícil de llevar adelante por sí misma, vaya ganando apoyos entre los países árabes y Washington.

"Tenemos que pensar en el futuro de la gente de Gaza. Es nuestra responsabilidad y nuestro deber", subraya un alto cargo de la UE que insiste que hay consenso entre los Veintisiete en rechazar el desplazamiento forzoso de los gazatíes y que la Autoridad Palestina se haga cargo del enclave costero.

En Bruselas defienden el papel de la Autoridad Palestina, pese a reconocer su debilidad los últimos años, y aseguran que "no hay otra alternativa" a que Gaza esté dirigida por esta institución, insistiendo en que apoyar a la entidad que lidera Mahmud Abbas es una "apuesta por la legitimidad".

"No podemos concebir otra cosa que no sea el gobierno palestino sobre territorio palestino. No podemos concebir otro gobierno que el de la Autoridad Palestina", recalca este alto cargo.

Esta misma semana frente a los embajadores de la UE reunidos en la conferencia anual, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que la salida al conflicto en Gaza pasa por que Hamás desaparezca del enclave, que no lo controle ni lo gobierne, y que, por su lado, Israel se comprometa a levantar el bloqueo y evite una presencia militar a largo plazo. Esta fue la primera idea expresada por un dirigente comunitario sobre los pasos a seguir una vez acabe la crisis en Oriente Próximo.