Luis de la Fuente: "Venir a la selección tiene que ser muy exigente"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"Creo que tenemos un bloque ya formado y seguro que va a haber jugadores que por circunstancias serán baja y otros que demandarán con su rendimiento la posibilidad de estar ahí. Venir a la selección tiene que ser muy exigente y esa es la línea que debemos marcar", señaló De la Fuente en rueda de prensa.

El riojano tiene "a veces la sensación" de que está siendo "injusto con los que no vienen, que están preparados y son muy buenos", pero que "a la vez" también sabe que es "muy justo" con los que llama porque "son exactamente igual de buenos". "La mala suerte es que tengo muchos más jugadores de los que tengo para seleccionar y hay que elegir a 25", zanjó ante la pregunta sobre la ausencia de Isco Alarcón.

Para el de Haro, "hacer una lista es complejo, no es sólo es el estado de forma, hay que ver más cosas". "Una de ellas y que es imprescindible es que sea buena persona porque para hacer esa palabra mágica que me gusta tanto que es 'equipo' se necesita gente implicada, solidaria y buenas personas", añadió.

De la Fuente apuntó que hacen "un seguimiento casi a diario" a los futbolistas que tienen en su radar y que desconoce "si alguno" cree que sea cual sea su rendimiento no será convocado. "Hay 300 jugadores seleccionables y hay que hacer una lista de 23, pero las puertas nunca estarán cerradas para los buenos jugadores", subrayó el seleccionador, que lleva "con normalidad y naturalidad" que se le pueda estar demandando continuamente ciertos futbolistas. "Sé cual es mi papel, la gente en la calle me trata muy bien", remarcó.

El técnico riojano se refirió a la no citación de Pedri González pese a que "no está lesionado y está jugando". "Está recién salido de una lesión larga, le conocemos perfectamente y contamos con él, es un superclase, cuando esté mejor tendrá las puertas abiertas", advirtió.

Sobre las novedades en la lista, De la Fuente resaltó que Alejandro Grimaldo juega en un equipo como el Bayer Leverkusen que "juega diferente y con otro sistema". "Pero se puede adaptar a muchas posiciones. Tuve la suerte de tenerle en la Sub-19 y conozco su potencial en la posición donde queremos usarle, que es de lateral izquierdo. Nos enriquece y ofrece muchas más posibilidades", detalló.

"A Riquelme le conozco muy bien, estuvo conmigo en dos años fantásticos en la Sub-21, en sus clubes ha crecido mucho y ahora está empezando a demostrar todo su potencial en un club de tanta exigencia como el Atlético. Tiene muchos registros, es muy versátil, y nos ha sorprendido a todos jugando de carrilero, tiene un talento y unas condiciones fantásticas", comentó sobre el madrileño, que les da "muchas opciones" como Grimaldo para poder jugar con carrileros, aunque no sea su sistema habitual. "No soy rehén de un sistema, la idea es lo importante y ahí es donde somos reconocibles y es la fuerza de la selección española", puntualizó.

SIN PRISAS CON SU RENOVACIÓN

Otra novedad es la del centrocampista del Girona Aleix García. "Aquí no se regala nada, se lo ha ganado, está haciendo una campaña excepcional y nos puede ofrecer diferentes posiciones y dependiendo e la necesidad veremos dónde le ubicamos. Ha madurado mucho futbolísticamente y está en uno de sus mejores momentos", remarcó De la Fuente.

El seleccionador también indicó que cree que Brahim Díaz, que podría optar por jugar con Marruecos, está "ilusionado" en ser llamado "alguna vez" por España, y que "hay muchos aspectos a la hora de gestionar un vestuario". "Que los jugadores se sientan seguros en las ideas que le trasmites es tan importante como lo puramente futbolístico, con confianza siempre va a rendir mejor", explicó.

"Queremos mejorar en todo. El próximo objetivo es el de terminar ganando todos los partidos que podamos y ser primeros de grupo, y si no hacemos un análisis en lo que podemos mejorar es difícil llegar a otros compromisos más importantes aspirando a conseguir cosas más importantes", manifestó de cara a los dos próximos partidos ante Chipre y Georgia.

Preguntado por su renovación, reiteró que está "feliz" y que no "es el momento ahora" de hablar de este asunto porque "todavía" no han "terminado el trabajo". "Si ambas partes estamos contentos, seremos felices las dos de seguir, y si no, no pasa nada, se cierra la puerta y hasta luego. Ya llegará el momento de hablar y demostrar ambas partes que estamos contentos. Termino el 30 de junio, hay tiempo todavía", zanjó.

Finalmente, el seleccionador, que eludió hablar de la situación política al considerar que no era "el foro" adecuado, también celebró el apoyo de la afición con la 'Roja'. "Su sentimiento no es dudoso a dónde hemos ido. El día a día lo devora todo y eso son los clubes, pero a mí me ha emocionado siempre cuando había partido de la selección y desde dentro percibo eso. El recibimiento que tenemos es siempre excepcional y cuando los resultados son buenos la gente se engancha más. Estamos generando ilusión y a ver si somos capaces de llegar hasta el final", deseó.