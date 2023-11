Más de 2,8 millones de venezolanos residen en Colombia, según el gobierno

BOGOTÁ (AP) — Colombia continúa siendo el país de la región latinoamericana que más venezolanos alberga en su territorio con más de 2,8 millones de migrantes, según cifras de su oficina de migración divulgadas el viernes.

Las cifras gubernamentales muestran el flujo de venezolanos continúa aumentando. Mientras en febrero de 2022 calculaban que había 2,4 millones de venezolanos, la población migrante llegó a 2,8 millones hasta agosto de 2023.

Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, dijo a The Associated Press que el informe de la oficina de migración no clasifica a las personas por edad, vital para la atención educativa, ni por género. Tampoco está detallada por ciudades y departamentos, como solía entregarse antes.

“Sin datos no hay posibilidad de financiación y de construcción de política pública”, advirtió Rodríguez, justo cuando están a punto de asumir en enero nuevos gobernantes a lo local que planean sus administraciones y priorizan poblaciones.

Más de 7,7 millones de personas han salido de Venezuela buscando mejores condiciones y en muchos casos protección, según ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. La gran mayoría de los venezolanos han migrado a otros países de Latinoamérica y el Caribe.

Después de Colombia, Perú es el país que más migrantes alberga con 1,5 millones, seguido de Brasil con 502.000 y Ecuador con 438.000 venezolanos, de acuerdo con ACNUR.

Sólo una porción de 65.000 migrantes venezolanos entraron a Colombia por un puesto migratorio oficial y 15.600 de ellos cuentan con una cédula de extranjería vigente.

Ante la gran mayoría en situación migratoria irregular, Colombia continúa su intento de integrar a los migrantes venezolanos otorgándoles un Permiso por Protección Temporal, que les permite acceder a bienes y servicios públicos como salud y educación.

Al menos 2,3 de los migrantes tienen el permiso o están en proceso para obtenerlo, según la oficina de migración.