México: partido gobernante define candidatos para la alcaldía capitalina y ocho gobernaciones

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador se prepara para definir el viernes quiénes serán sus candidatos que competirán en las elecciones generales del próximo año por la alcaldía de la Ciudad de México, una de las posiciones clave en el ajedrez de la política mexicana, y las gobernaciones de ocho estados.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) elegirá a sus candidatos a través de encuestas luego de un proceso que se extendió por un mes y que estuvo dominado por las tensiones internas y las recientes decisiones de las autoridades electorales sobre equidad de género que limitarán al partido oficialista a seleccionar al menos a cinco mujeres para luchar en el 2024 por la alcaldía capitalina y las gobernaciones de los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla , Tabasco, Veracruz y Yucatán.

En los comicios generales del próximo año se disputará, además de la presidencia, la alcaldía capitalina y ocho gobernaciones, otros 20.000 cargos elección popular, que incluyen 128 senadores y 500 diputados federales.

La atención está centrada en la definición del candidato que competirá por la Alcaldía de la Ciudad de México, que por ser la capital del país y sus más de 20 millones de habitantes tiene un peso determinante en la escena política local.

Al respecto Patricio Morelos, profesor en Ciencias Políticas del Instituto Tecnológico de Monterrey, afirmó que la alcaldía capitalina tiene una alta relevancia debido a que el político que gobierna la ciudad se convierte en un perfil “presidenciable”.

Desde hace 26 años la Ciudad de México ha sido gobernada por políticos progresistas lo que la ha convertido en uno de los bastiones de la izquierda mexicana.

Entre los precandidatos que luchan por la alcaldía de la Ciudad de México están Omar García Harfuch, ex secretario de seguridad de la capital, que figura como favorito para ganar la postulación oficialista, según algunas encuestas difundidas recientemente por los medios locales; la ex alcaldesa del municipio capitalino de Iztapalapa, Clara Brugada; el ex subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, y Mariana Boy Tamborell, titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial.

García Harfuch, un experimentado policía y abogado de 41 años, alcanzó notoriedad tras su paso por la Secretaría de Seguridad Ciudadana que dirigió por casi cuatro años y que dejó hace un par de meses para integrarse al equipo político de la ex alcaldesa capitalina Claudia Sheinbaum, quien fue electa en septiembre la candidata presidencial de Morena.

La postulación del ex jefe policial, que fue blanco hace tres años de un ataque armado del Cartel Jalisco Nueva Generación en la capital, se ha visto empañada en las últimas semanas tras ser señalado por algunos activistas de haber participado en las reuniones en las que las autoridades del pasado gobierno definieron la llamada “verdad histórica” para alegar que los 43 estudiantes desaparecidos en el 2014 en el sur de México fueron amontonados por criminales en un basurero, incinerados y sus restos lanzados a un río, versión que fue desmontada por expertos internacionales y una comisión gubernamental.

Ante el recrudecimiento de los ataques López Obrador debió salir en defensa de García Harfuch para negar que tuvo alguna vinculación con el controversial caso.

Brugada, una economista de 60 años, es otra de las fuertes competidoras que se consolidó tras su elección en el 2018 como alcaldesa del municipio popular de Iztapalapa, el más poblado de la capital mexicana que es considerado uno de los bastiones de Morena.

La política, que es identificada junto a García Harfuch como cercanos a Sheinbaum, pidió en septiembre una licencia al congreso capitalino para separarse temporalmente del cargo y competir en el proceso del partido oficialista.