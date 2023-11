Netanyahu confirma su intención de "seguir controlando" Gaza y descarta una misión internacional

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Netanyahu ha ido moldeando su discurso en estos últimos días, con sucesivas entrevistas en las que tan pronto ha dicho que Israel asumirá la "responsabilidad de seguridad" sobre la Franja durante un "periodo indefinido" como que no tiene ninguna intención de volver a ocupar dicho territorio.

En una reunión con alcaldes de localidades israelíes cercanas a Gaza, la primera desde el estallido del actual conflicto el 7 de octubre, Netanyahu ha recuperado la idea de permanecer en el enclave, una posibilidad contra la que ya se ha expresado su principal aliado extranjero, el Gobierno de Estados Unidos.

Los alcaldes han reclamado al primer ministro que no adopte ningún alto el fuego hasta que no se haya erradicado por completo la amenaza terrorista de Hamás, mientras que Netanyahu les ha prometido recursos para reconstruir las zonas del sur afectadas por los atentados del 7 de octubre, según una información de su oficina recogida por 'Times of Israel'.

Por ahora, ni las FDI ni el Gobierno de Netanyahu han dado muestra de parar de momento esta ofensiva, que se ha saldado en la Franja de Gaza con más de 11.000 muertos, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí. Tan sólo han accedido a pausas puntuales para incentivar el traslado de civiles desde el norte hacia el sur de la Franja.