PP dice que un "relator desde Suiza" va a controlar todos los meses si Sánchez cumple la "ruta de la humillación"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este viernes que un "relator internacional desde Suiza" va a "controlar" todos los meses si el Ejecutivo de Pedro Sánchez cumple la "ruta de la humillación al Estado español" que ha pactado con Junts. Además, ha afirmado que el texto acordado recoge que "no ha existido una democracia plena en España, sino una guerra sucia y una persecución judicial hacia los independentistas".

"Si son capaces de haber recogido este concepto significa que nuestra Justicia no sólo no es imparcial sino que además es parcial", ha declarado Gamarra en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press.

La 'número dos' del PP ha indicado que todo el Poder Judicial, "salvo excepciones" de jueces que "están en el Consejo de Ministros", "se ha revuelto" contra ese pacto y han dicho que "por aquí no" porque "esto atenta contra la separación de poderes".

Así, ha explicado que una democracia se caracteriza "por la separación de poderes y por el equilibrio y los contrapoderes" pero ahora el legislativo "no controla al Ejecutivo", al que sí le va a "controlar un relator internacional desde Suiza" porque todos los meses "tendrán que ir fiscalizando si va cumpliendo" la "ruta de la humillación al Estado español".

EL "COLMO", LAS COMISIONES DE INVESTIGACIÓN

Y el "colmo", ha proseguido Gamarra, es que el PSOE y los independentistas hayan pactado la interferencia del Poder Legislativo en el judicial mediante comisiones de investigación de las que habrá responsabilidades. "Es decir, el legislativo, los diputados vamos a controlar a los jueces en nuestro país. Esto es de lo que estamos hablando", ha denunciado.

Al ser preguntada por la negativa del PSOE asegurando que no pretenden fiscalizar a los jueces, Gamarra ha asegurado que "a estas alturas los españoles cada vez que escuchan a Pedro Sánchez o a cualquier responsable del PSOE decir 'no' o 'para nada' es la mejor de las confirmaciones de que eso va a suceder", que solo hay que esperar y que están "mintiendo".

"Este es el gran problema que también tiene nuestra democracia y es que Pedro Sánchez lleva en su AND la mentira y en ese sentido que ayer lo negaran es la mejor de las confirmaciones de que va a suceder", ha apostillado.

VE "LAMENTABLE" EL PAPEL DE ZAPATERO ESTOS AÑOS

Al ser preguntado por las declaraciones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero defendiendo el acuerdo y asegurando que el PP siempre llega tarde, como le pasó con el matrimonio homosexual, y que en breve verán al PP hablando con Junts, Gamarra ha afirmado que "el papel de Zapatero en los últimos años es francamente lamentable".

Dicho esto, ha afirmado que lo que a ella le llama la atención es que Pedro Sánchez "no sea capaz de dar la cara ante este acuerdo" con Junts y no le hayan "escuchado ni una sola palabra". "Yo no quiero escuchar a Rodríguez Zapatero. Yo quiero que Pedro Sánchez se dirija a los españoles y nos dé explicaciones, él en primera persona", ha dicho, para criticar que se "esconda".

Según Gamarra, Pedro Sánchez "perdió las elecciones generales" del 23 de julio, "no acepta el resultado" y "no es capaz de convocar unas nuevas elecciones para que los españoles" se pronuncien en las urnas sobre la amnistía y las negociaciones con los independentistas.