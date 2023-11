LaLiga puntualiza las "falsedades" de Florentino Pérez en la Asamblea del Real Madrid

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

LaLiga respondió con contundencia este sábado a "las graves manifestaciones plagadas de falsedades y carentes de fundamento" del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, durante la Asamblea General Ordinaria del club blanco este mismo sábado.

La patronal se vio obligada a "puntualizar" dichas declaraciones, apuntó en un largo comunicado, porque se realizaron "múltiples acusaciones que atentan gravemente contra la imagen y reputación, no solo de LaLiga, sino también de sus clubes, tergiversando el contenido de una selección de resoluciones judiciales, que además no son firmes y omitiendo deliberadamente aludir a decenas de resoluciones dictadas en contra del Real Madrid".

La nota de LaLiga apunta que es el club madrileño el que trata de "imponer sus intereses particulares en perjuicio del interés del Campeonato Nacional de Liga y del resto de clubes". Como muestra, "los innumerables procedimientos judiciales que desde el año 2016 se han instado contra LaLiga, existiendo diferentes Juzgados y Tribunales que han inadmitido o desestimado los recursos y demandas y reprochado al Real Madrid su comportamiento abusivo".

LaLiga critica además la "ofensa" hacia el resto de clubes de decir que la patronal "engaña", recordando que "las decisiones son adoptadas legítimamente por los clubes afiliados cuyos miembros son elegidos democráticamente y atendiendo a un régimen de mayorías a través del voto secreto desde 2014, en aras de la democracia".

"Si el Real Madrid no integra alguno de esos órganos electivos se debe exclusivamente a que sus actuales representantes o ejecutivos no son capaces de lograr los apoyos necesarios. Al respecto, debería reflexionarse por qué una entidad que se considera de algún modo superior al resto o que afirma que tiene responsabilidades institucionales en el fútbol europeo no logra que los clubes españoles le otorguen una mínima confianza", apunta LaLiga.

"Resulta además significativo que desde hace tiempo es tónica habitual la adopción de acuerdos asamblearios con el único voto en contra del Real Madrid. Acuerdos discutidos solo por el Real Madrid y que tienen como objetivo maximizar el valor comercial de los derechos, especialmente audiovisuales, así como el crecimiento de la competición a nivel global", añade.

"Otro ejemplo es el Proyecto CVC, aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de LaLiga en diciembre de 2021 con todas las garantías, y sobre el que el presidente del Real Madrid alude a una sentencia relativa a un acuerdo previo de agosto superado, y omite referir que la Audiencia Provincial, así como el juzgado de Primera Instancia, han desestimado hasta en tres ocasiones las medidas cautelares solicitadas contra el acuerdo final", detalla.

"A lo que debemos añadir las acusaciones respecto de los recientes acuerdos adoptados por la Junta de Primera División de LaLiga, que modifica criterios de reparto que atienden a previsiones del Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de abril, cuya discrepancia es contraria, una vez más a la casi unánime voluntad social", añade.

La patronal insiste así en los obstáculos del club que preside Florentino para el "crecimiento de la competición", impidiendo que LaLiga "compita en igualdad de condiciones en el mercado audiovisual con sus competidores, entre ellos la Superliga". Además, añade que son "falsas" las acusaciones sobre las supuestas pretensiones de LaLiga respecto de la tramitación de la Ley del Deporte.

"Rotundamente falsas son también las afirmaciones sobre falta de transparencia de LaLiga respecto a la información facilitada al Real Madrid para la aprobación de sus cuentas anuales de LaLiga y liquidación de derechos audiovisuales. Planteamiento que en varias ocasiones ha sido desautorizado por resoluciones judiciales firmes, llegando a ser consideradas dichas peticiones incluso como abusivas", apunta en otro de sus muchos puntos expuestos.

LaLiga denuncia que Florentino silenció en su discurso "el grado de información exhaustiva facilitado" por la patronal. "Desconocemos si el Real Madrid ha tenido igual grado de transparencia y respeto al derecho de información con sus afiliados en esta Asamblea. Acusa a LaLiga de una supuesta falta de transparencia, sin embargo, el Real Madrid nunca hizo lo mismo con la RFEF y su expresidente, donde Florentino Pérez era miembro de su junta directiva, como sí hicieron LaLiga y la mayoría de los clubes", afirma.

"Una falta de transparencia que sí se puso de manifiesto en el anuncio improvisado y llevado en secreto de la Superliga, cuando se suponía que a su vez estaba en los órganos pertinentes aprobando el nuevo formato de competiciones europeas, o en los órganos de LaLiga como el Órgano de Control", comenta antes de referirse a otros "aspectos de interés" mencionados por el presidente del Madrid.

"Son los actuales dirigentes y ejecutivos del Real Madrid quienes aíslan y discriminan a LaLiga y perjudican su intento de crecimiento y promoción de la competición de forma continua, no acudiendo a las reuniones, prohibiendo a ejecutivos o jugadores participar en actos y vetando cualquier iniciativa de la organización, en lugar de construir y apoyar en beneficio de todos", dice LaLiga.

Además, la patronal recuerda que no solo Madrid, FC Barcelona y Athletic Club son clubes deportivos no mercantiles, y critica la "evidente demagogia" de Florentino al referirse al precio del fútbol televisado y al "sumarse a la corriente de renovación de la RFEF" cuando "jamás se ha producido crítica o reproche a la gestión del Sr. Rubiales, alineado con el Real Madrid en determinados intereses y perteneciendo además de forma personal, Florentino Pérez a la Junta Directiva de la RFEF".

Además, LaLiga señala a la omisión de información en la mención a los ingresos por la Liga de Campeones y la mención de Florentino al salario anual del presidente de LaLiga, Javier Tebas, "que no ha sufrido un incremento atendiendo a los términos suscritos en el contrato original de 2019".