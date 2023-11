Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify, a nivel global y en algunos países de Latinoamérica y España.

GLOBAL

1.- “Is It Over Now? (Taylor’s Version) (From The Vault)” – Taylor Swift

2.- “Now That We Don’t Talk (Taylor’s Version) (From The Vault)” – Taylor Swift

3.- “Slut! (Taylor’s Version) (From The Vault)” – Taylor Swift

4.- “Greedy” – Tate McRae

5.- “Si no estás” – Iñigo Quintero

6.- “Say Don’t Go (Taylor’s Version) (From The Vault)” – Taylor Swift

7.- “Seven (explicit ver.)” – Jung Kook, Latto

8.- “Style (Taylor’s Version)” – Taylor Swift

9.- “Perro negro” – Bad Bunny, Feid

10.- “Paint The Town Red” – Doja Cat

ARGENTINA

1.- “La morocha” – Luck Ra, BM

2.- “Lollipop” – Darell

3.- “Fruto” – Bizarrap, Milo j

4.- “Una foto” – Mesita

5.- “Linda – Remix” – Marka Akme, DJ Tao, Lauty Gram, Migrantes, Peipper

6.- “Si no estás” – Iñigo Quintero

7.- “Milo J: Bzrp Music Sessions, Vol. 57” – Bizarrap, Milo j

8.- “Perro negro” – Bad Bunny, Feid

9.- “Ni una ni dos” – BM

10.- “Lágrimas / CROSSOVER #4” – Big One, TINI, BM

CHILE

1.- “Ando” – Jere Klein, Gittobeatz

2.- “Perro negro” – Bad Bunny, Feid

3.- “¿Cuál es su nombre? – Lucky Brown, Jere Klein, Mateo on the Beatz

4.- “X eso bb” – Jere Klein, Nicki Nicole

5.- “Lollipop” – Darell

6.- “Qlona” – Karol G, Peso Pluma

7.- “Tas Texteandome” – Katteyes, Kidd Voodoo

8.- “Lala” – Myke Towers

9.- “Bad Boy” – Sayian Jimmy, Nysix Music

10.- “Mónaco” – Bad Bunny

COLOMBIA

1.- “Perro negro” – Bad Bunny, Feid

2.- “Qlona” – Karol G, Peso Pluma

3.- “Mónaco” – Bad Bunny

4.- “Lollipop” – Darell

5.- “Según quién” – Maluma, Carin León

6.- “Lala” – Myke Towers

7.- “Amargura” – Karol G

8.- “Fina” – Bad Bunny, Young Miko

9.- “Classy 101” – Feid, Young Miko

10.- “Si no estás” – Iñigo Quintero

ESPAÑA

1.- “Si no estás” – Íñigo Quintero

2.- “Lollipop” – Darell

3.- “Perro negro” – Bad Bunny, Feid

4.- “OA” – Anuel AA, Quevedo, Maluma, Mambo Kingz, DJ Luian

5.- “El mambo” – Kiko Rivera

6.- “Mónaco” – Bad Bunny

7.- “Reina” – Mora, Saiko

8.- “Modelito” – Mora, Yovngchimi

9.- “Columbia” – Quevedo

10.- “Lala” – Myke Towers

MÉXICO

1.- “Qué onda” - Calle 24, Chino Pacas y Fuerza Regida

2.- “Harley Quinn” – Fuerza Regida, Marshmello

3.- “Lou Lou” – Gabito Ballesteros, Natanael Cano

4.- “Lady Gaga” – Peso Pluma, Gabito Ballesteros, Junior H

5.- “Elovrga” – Alex Favela, Grupo Marca Registrada, Joaquín Medina

6.- “Perro negro” – Bad Bunny, Feid

7.- “Y lloro” – Junior H

8.- “Qlona” – Karol G, Peso Pluma

9.- “Según quién” – Maluma, Carin León

10.- “El amor de su vida” – Grupo Frontera, Grupo Firme