Las 10 canciones más populares de la semana en algunos países de las Américas y España.

ARGENTINA

1.- “GTA.mp3” – Emilia

2.- “Columbia” – Quevedo

3.- “Ella tiene” - Nathy Peluso, Tiago PZK

4.- “El amor de mi vida” – María Becerra, Los Ángeles Azules

5.- “Mi ex tenía razón” – Karol G

6.- “Lala” - Myke Towers

7.- “Así es la vida” - Enrique Iglesias, María Becerra

8.- “Baby Hello” - Rauw Alejandro, Bizarrap

9.- “Ohh baby”- Trueno

10.- “Bad idea right?” - Olivia Rodrigo

(Fuente: Los 40 Principales)

CHILE

1.- “X eso bb” – Jere Klein, Nicki Nicole

2.- “Qlona” – Karol G, Peso Pluma

3.- “Chulo pt.2” – Bad Gyal, Tokischa, Young Miko

4.- “Perro negro” – Bad Bunny, Feid

5.- “Columbia” – Quevedo

6.- “Wiggy” - Young Miko

7.- “Según quién” – Maluma, Carin León

8.- “Ando” - Jere Klein

9.- “El amor de tu vida” - Gino Mella, Jairo Vera

10.- “Lala” – Myke Towers

(Fuente: Los 40 Principales)

COLOMBIA

1.- “Perro negro” – Bad Bunny, Feid

2.- “Lollipop” – Darell

3.- “Quema” - Ryan Castro, Peso Pluma

4.- “Qlona” – Karol G, Peso Pluma

5.- “Classy 101” – Feid, Young Miko

6.- Oki Doki - Karol G

7.- “Holanda” - Jhay Cortez

8.- “Reina” – Mora, Saiko

9.- “Bubalú” – Feid, Rema

10.-“Todos mienten” - Soley GJ, Esteban Rojas y Los Rogelios con ElMalaFama, DFZM y Robin Rouse

(Fuente: Los 40 Principales)

ESPAÑA

1.- “Madrid city” - Ana Mena

2.- “No_se_ve.mp3” – Emilia, Ludmilla, Zecca

3.- “Corazón vacío” - María Becerra

4.- “Cruel Summer” – Taylor Swift

5.- “Columbia” – Quevedo

6.- “Baby Hello” - Rauw Alejandro, Bizarrap

7.- “El merengue” - Manuel Turizo, Marshmello

8.- “Maníaca” - Abraham Mateo

9.- “Dance The Night (From Barbie The Album)” – Dua Lipa

10.- “Eva Longoria” – Ozuna, Davido

(Fuente: Los 40 Principales)

MÉXICO

1.- “Greedy” - Tate McRae

2.- “De lunes a lunes” - Manuel Turizo, Grupo Frontera

3.- “Paint the Town Red” – Doja Cat

4.- “Qlona” - Karol G, Peso Pluma

5.- “Lala” – Myke Towers

6.- “Seven (explicit ver.)” – Jung Kook, Latto

7.- “El jefe” – Shakira, Fuerza Regida

8.- “Fuego de noche, nieve de día” - Christian Nodal, Ricky Martin

9.- “Cruel Summer” - Taylor Swift

10.- “Según quién” - Carin León, Maluma

(Fuente: Los 40 Principales)