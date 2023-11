Rusia apunta a Kiev con misiles y varios vagones de mercancías descarrilan en suelo ruso

KIEV, Ucrania (AP) — Las fuerzas rusas apuntaron a la capital de Ucrania, Kiev, como parte de una bombardeo nocturno sobre distintas zonas del país, dijeron las autoridades locales el sábado. Además, drones que las autoridades rusas vincularon al ejército ucraniano atacaron zonas en torno a Moscú y la región de Smolensk.

Un misil balístico fue derribado cuando se acercaba a la capital ucraniana, indicó Serhii Popko, jefe del gobierno militar de la ciudad, que añadió que no se registraron heridos.

La fuerza aérea ucraniana confirmó más tarde que en el ataque, el primero de este tipo sobre Kiev en casi dos meses, se empleó un misil balístico Iskander-M. El proyectil fue destruido por el sistema de defensa antiárea Patriot.

Por otra parte, las defensas antiaéreas ucranianas repelieron con éxito ataques sobre las regiones de Odesa, Dnipropetrovsk, Járkiv, Poltava, Sumy y Kirovohrad. Las tropas rusas lanzaron 31 drones Shahed-136/131, de los cuales 19 fueron derribados, explicó.

El ataque en Odesa dañó infraestructura portuaria en la ciudad y una pequeña comunidad de casas de campo, y dejó tres heridos, entre los que había una mujer de 96 años, de acuerdo con el gobernador regional, Oleh Kiper.

El vocero del ejército ucraniano, Yuri Ihnat, dijo que durante la noche las fuerzas rusas lanzaron también un misil antiaéreo X-31, un misil antibuque Onyx y un misil guiado antiaéreo S-300, pero no ofreció más detalles.

El Ministerio de Defensa ruso indicó también que derribó dos aviones no tripulados ucranianos sobre las provincias de Smolensk y Moscú. El gobernador de Smolensk, Vasiliy Anokhin, apuntó que no hubo heridos.

Por otra parte, vagones de mercancías descarrillaron el sábado por la mañana en la región rusa de Ryazan debido a “interferencias no autorizadas”, según el operador ferroviario MZHD.

Las fuerzas de seguridad rusas dijeron que 15 vagones descarrillaron al sureste de la capital, Moscú, mientras que MZHD elevó la cifra a 19. Varios medios rusos reportaron también una explosión en las inmediaciones el sábado, aunque The Associated Press no pudo verificar la información de forma independiente.

Desde que las tropas del Kremlin invadieron el país vecino en febrero de 2022, las autoridades rusas han culpado a saboteadores proucranianos de varios ataques al sistema ferroviario nacional, aunque ningún grupo se atribuyó la responsabilidad por los daños.

Kiev no realizó comentarios acerca de los ataques del sábado.